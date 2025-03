Política Ministro Luiz Fux abre divergência sobre o processo da tentativa de golpe e diz que o caso deveria ser analisado pelo plenário do Supremo

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apesar da posição de Fux, os outros quatros ministros da Turma votaram para manter o julgamento da denúncia no colegiado. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Luiz Fux divergiu dos colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa terça-feira (25) e afirmou que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado deveria ser analisada pelo plenário da Corte, e não por uma das turmas.

Para Fux, a gravidade e a repercussão institucional do caso exigem a apreciação pelo conjunto dos 11 ministros do STF. Segundo o ministro, trata-se de um episódio “de ataque direto à ordem democrática”, e portanto o julgamento deve ocorrer no plenário para garantir a “maior autoridade e legitimidade institucional” da decisão.

“Essa matéria não e tão pacífica, essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se a tese original várias vezes[…] Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou estamos julgando pessoas que exercem essas funções, e o local ideal seria o plenário do Supremo Tribunal Federal”, afirmou o ministro.

Apesar da posição de Fux, a maioria da Primeira Turma, os outros quatros ministros da Turma votaram para manter o julgamento da denúncia no colegiado de cinco ministros — o que inclui também o relator Alexandre de Moraes e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Julgamento

A Primeira Turma do STF iniciou, nessa terça (25), a primeira sessão para analisar se deve ser recebida a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de participação na trama golpista.

Pela tarde, a sessão foi reaberta com o julgamento dos pedidos preliminares das defesas dos acusados. Os ministros julgam recursos que questionam:

* a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, como relator do caso, por ter sido alvo da suposta trama golpista, e se os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino devem ser impedidos de julgar o caso;

* se o julgamento deve ocorrer na Primeira Turma ou no plenário da Corte, com todos os 11 ministros;

* se o Supremo é a instância adequada e tem competência para conduzir o julgamento;

* um pedido de nulidade do acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid;

* e se há a necessidade de aplicação do juiz de garantias. (Com informações do portal de notícias G1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-luiz-fux-abre-divergencia-sobre-o-processo-da-tentativa-de-golpe-e-diz-que-o-caso-deveria-ser-analisado-pelo-plenario-do-supremo/

Ministro Luiz Fux abre divergência sobre o processo da tentativa de golpe e diz que o caso deveria ser analisado pelo plenário do Supremo

2025-03-25