Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

A 27ª edição do fórum será realizada entre os dias 26 e 28 de março Foto: Divulgação/Fórum Foto: Divulgação/Fórum

A 27ª Edição do Fórum Regional de Geração Distribuída (GD), que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de março em 2025 no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, conta com uma programação lotada de especialistas do setor de geração e distribuição de energia elétrica para debater sobre o futuro do setor. Com mais de 20 eventos dentro da programação, o fórum será uma plataforma para o compartilhamento de conhecimentos, com apresentações ao vivo, exibição de conteúdos exclusivos e momentos de interação dinâmica com os participantes. A proposta do evento destaca-se pela criação de um ambiente propício à troca de ideias, geração de negócios e construção de oportunidades, com alcance global.

O CEO do Fórum GD, Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG, destaca a importância do evento para o futuro da produção de energia: “O Fórum GD tem uma importância muito grande no cenário nacional, por tratar dos temas de forma regionalizada. Nós pegamos todas as demandas potenciais da região sul do Brasil, reunimos players e especialistas para discutir as oportunidades e gargalos, e as formas de ter uma performance ainda melhor na geração distribuída”.

As inscrições podem ser realizadas clicando neste botão e a programação completa com todos os palestrantes pode ser consultada no site www.forumgdsul.com.br/site/. O evento acontece em paralelo com a BioTech Fair, a Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis.

