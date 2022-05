Política Ministro Luiz Fux fala em “ataques gratuitos” e nega que o Supremo invada “esfera dos demais poderes”

18 de maio de 2022

Fux apontou que o Supremo só se manifesta quando é provocando, ou seja, quando alguém entra com uma ação para que o tribunal decida sobre o tema

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, afirmou nesta quarta-feira (18) que a corte é alvo de “ataques gratuitos” por supostamente estar “invadindo a esfera dos demais poderes”.

Fux apontou que o Supremo só se manifesta quando é provocando, ou seja, quando alguém entra com uma ação para que o tribunal decida sobre o tema. Mas que “fake news” estão levando à “falsa impressão” de que a Corte atua de forma política.

Ele deu a declaração durante o lançamento de um plano de combate à desinformação durante as eleições, numa parceria entre o STF, o TSE (Tribunal Superior Eleitora) e entidades da sociedade civil.

A declaração ocorreu um dia após o presidente Jair Bolsonaro apresentar ao STF uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade dentro do chamado inquérito das “fake news”, no qual o presidente é investigado.

No discurso, Fux falava sobre a importância de se divulgar a informação de que a corte só age quando provocada. “Para que não surjam esses ataques gratuitos ao Supremo, como se o Supremo se intrometesse em todas as questões do país. Para nós agirmos, temos que ser provocados. E a judicialização da política nada mais é do que os políticos provocando a judicialização”, afirmou Fux, ao lado dos ministros do STF Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

