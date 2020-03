Colunistas Ministro Onyx vai anunciar recorde histórico no atendimento do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni informou ao colunista, que “estava tudo pronto para o anúncio na próxima -feira no Senado Federal, de mais 200 mil famílias incluídas no Bolsa Família. Agora, com a liberação de recursos que acaba de ser anunciada, poderemos incluir mais 1 milhão de famílias. Assim, mais 1 milhão e 200 mil famílias passarão a receber o beneficio”.

Recorde da história do Bolsa Família Com esse acréscimo,afirma Onyx, “teremos o maior número de famílias atendidas na história: mais de 14 milhões e 200 mil,o que significa dizer que o presidente Jair Bolsonaro está cuidando de quem realmente precisa”. As escolas estaduais param Em entrevista coletiva , o governador Eduardo Leite confirmou que as atividades na rede estadual de ensino estarão suspensas a partir de -feira. O governador disse ainda que orientou a administração das escolas,a manter atendimento nos casos em que são fornecidos alimentos aos estudantes. Os médicos cubanos retornam O Governo Federal confirmou que vai convocar para novos contratos, os médicos cubanos que decidiram permanecer no Brasil. Será um esforço, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde João Gabbardo dos Reis, para reforçar o atendimento na área da saúde na operação de combate à propagação do coronavírus. Estima-se que 1.800 médicos cubanos tenham permanecido no Brasil e não atendido o chamado do governo cubano para retornar ao país. Pedágio caro cobrado por Cuba Um dos médicos,que permaneceu em São Gabriel e não quis retornar para Cuba,revelou esta semana que dos R$ 11.800 que o governo brasileiro pagava ao convênio, ele recebia apenas R$ 2,9 mil. O restante era remetido o governo cubano. Contágio em áreas sem restrição Deputado estadual, o médico Thiago Duarte (DEM) apresentou estudos indicando que a taxa de contágio do Coronavírus em locais onde não ocorreu a restrição de circulação teve um incremento de 33%. A vez do sistema financeiro colaborar Positivo o anúncio da Federação Brasileiras dos Bancos, de que os cinco maiores bancos associados – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander – estão abertos a pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas.

