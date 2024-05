Rio Grande do Sul Ministro Paulo Pimenta pode coordenar de Brasília a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Portaria publicada no Diário Oficial prevê que o ministro extraordinário (foto) fique lotado na capital federal Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, poderá comandar de Brasília as ações federais para as cidades atingidas pelas enchentes.

Uma portaria publicada no Diário Oficial na sexta-feira (24) mostra que a lotação do ministro será em Brasília, assim como a do coordenador-geral e do coordenador da nova pasta. Os demais funcionários deverão trabalhar em Porto Alegre.

O documento traz a estrutura do ministério extraordinário. Determina que a pasta será a área de competência ao enfrentamento da calamidade pública e o apoio à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul por meio da coordenação das ações a serem executadas pela administração pública federal direta e indireta, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República; do planejamento das ações a serem executadas pela administração pública federal direta e indireta, em conjunto com os Ministérios competentes; da articulação com os ministérios e com os demais órgãos e entidades da administração pública federal; da articulação entre os Governos federal, estadual e municipais do Rio Grande do Sul; da interlocução com a sociedade civil, inclusive para o estabelecimento de parcerias; e da promoção de estudos técnicos junto a universidades e a outros órgãos ou entidades especializados, públicos e privados.

Ministro extraordinário

Pimenta foi nomeado por Lula ao cargo especial no começo do mês. Para assumir como ministro extraordinário, deixou temporariamente o posto de ministro da Secretaria de Comunicação Social.

A ideia é que o ministro fique no cargo, pelo menos, até o fim deste ano. No PT, o nome de Pimenta é defendido como uma opção a governador gaúcho em 2026.

