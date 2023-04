Política Ministro que se demitiu, general Gonçalves Dias é próximo de Lula e chefiou a segurança do presidente

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Gonçalves Dias tem 73 anos e ficou 3 meses e 18 dias no cargo durante o 3º mandato de Lula. (Foto: Governo da Bahia)

O general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como “G.Dias”, pediu demissão da chefia do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nessa quarta-feira (19). A decisão foi tomada após a divulgação, pela CNN Brasil, de vídeo que mostra o então comandante do GSI no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, durante atos golpistas em Brasília.

Em entrevista à TV Globo após o pedido de exoneração, Dias afirmou que estava no Planalto para retirar invasores do local.

Após a divulgação do vídeo, o GSI afirmou em nota que as imagens mostram a “atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto” e que ” as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas”.

O nome de G.Dias havia sido anunciado por Lula em 29 de dezembro, antes de sua posse como presidente. Ele era um dos homens de confiança do petista, tendo sido responsável pela segurança de Lula em dois mandatos presidenciais anteriores.

O GSI é responsável pela coordenação da área de inteligência do governo. Cabe ao GSI, por exemplo, acompanhar questões com “potencial de risco” à estabilidade institucional, fazer a segurança pessoal do presidente da República e prevenir crises.

Perfil

Marco Edson Gonçalves Dias é natural de Americana (SP) e tem 73 anos. Ele entrou para o Exército em 1969, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 1986 e a Escola de Comando e Estado Maior do Exército em 1994. Chegou a ocupar o cargo de Comandante da Sexta Região Militar e a comandar o 19° Batalhão de Infantaria Motorizado.

Foi alçado ao cargo de general e, atualmente, está na reserva (como os militares chamam a sua aposentadoria permanente).

Gonçalves Dias foi Secretário de Segurança da Presidência da República nos dois mandatos anteriores de Lula e chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Interino

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, será o chefe interino do GSI. A informação é do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Mais cedo, o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, pediu demissão. Ele fez o pedido após circular vídeo em que aparece, junto com funcionário do GSI, circulando entre os invasores no Palácio do Planalto em meio aos atos golpistas de 8 de janeiro. O vídeo foi divulgado pela CNN Brasil.

“O presidente decidiu juntamente com o afastamento do general G Dias que haverá também o afastamento do secretário executivo do GSI e será nomeado interinamente como secretário executivo do GSI, respondendo interinamente pelo GSI o senhor Ricardo Cappelli. Portanto, tão logo seja publicado o diário oficial, o Ricardo vai ficar respondendo pelo GSI”, afirmou Pimenta.

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Capelli permanecerá à frente do GSI enquanto Lula define “uma estratégia definitiva sobre o futuro do GSI” junto com sua assessoria e demais ministros.

“O presidente entendeu que era importante que esse espaço fosse ocupado imediatamente. Capelli fez um trabalho muito importante como interventor aqui na segurança pública do Distrito Federal e, portanto, ele foi convidado e já aceitou o convite. Ele responderá interinamente pelo GSI”, afirmou o ministro.

