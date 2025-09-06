Bruno Laux Ministro sugere ampliação do debate sobre tecnologia nuclear diante de tensões internacionais

Por Bruno Laux | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mencionou atuais restrições para o uso bélico desse tipo de recurso. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança nuclear

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avalia que o atual cenário internacional indica que o Brasil pode precisar de tecnologia nuclear para se defender de possíveis futuras ameaças externas. Durante evento nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, o chefe ministerial mencionou atuais restrições para o uso bélico desse tipo de recurso, reforçando que o tema merece atenção diante da ampla gama de recursos naturais que o país possui.

Autonomia necessária

Representantes da base do governo e da oposição no Senado adiantaram que não devem levar à votação a proposta em discussão na Câmara que permitiria ao Congresso demitir diretores do Banco Central. Os senadores defendem a continuidade da autonomia da autarquia financeira, atualmente assegurada por mandatos fixos de quatro anos.

MP da soberania

Em publicação no X, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) confirmou nesta sexta-feira o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) para o comando da comissão que analisará a MP do Brasil Soberano. Editada em agosto pelo governo federal, a matéria reúne uma série de medidas de apoio às empresas impactadas pelo tarifaço de Donald Trump, incluindo cerca de R$30 bilhões em linhas de crédito para pequenos produtores.

Ligação europeia

O presidente Lula conversou nesta sexta-feira por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen. Durante cerca de 20 minutos os dois dialogaram sobre as relações brasileiras com o bloco europeu, além do futuro do acordo Mercosul-UE, que pode ser assinado ainda neste ano.

DPVAT em pauta

Os impactos causados pela extinção do seguro DPVAT serão tema de debate na próxima terça-feira em audiência pública conjunta das comissões de Viação e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que está entre os requerentes do encontro, afirma que a reavaliação do recurso se faz necessária “num país em que os mais frágeis e com menores condições de vida são os mais prejudicados pelos sinistros de trânsito”.

Cassação em análise

Terá início na próxima semana a série de oitivas na CCJ da Câmara no âmbito do processo que pode cassar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). O hacker Walter Delgatti Neto, condenado ao lado da parlamentar no processo sobre invasão ao sistema do CNJ, será o primeiro a ser ouvido pelo colegiado.

Abono salarial

Mais de 99 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque do Abono Salarial 2025, referente ao ano-base 2023. Totalizando cerca de R$ 114,3 milhões, o benefício estará disponível para saque através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal até o final de dezembro.

Bolsa acompanhante

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC anunciou nesta semana a criação de um auxílio adicional para contribuir com as despesas do acompanhante ou atendente pessoal do bolsista com deficiência no exterior. O benefício compõe recursos para a mensalidade, deslocamento, instalação e seguro-saúde.

Reeleição na mira

Correligionário de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que o governador paulista – cotado ao Planalto para as próximas eleições – segue com planos de tentar a reeleição em 2026. Em entrevista à CNN, nesta sexta-feira, o líder ministerial destacou que o chefe do Palácio dos Bandeirantes segue comprometido com pautas estaduais, visando realizar mais entregas à frente do cargo.

Transporte animal

A Comissão de Viação da Câmara aprovou nesta semana o projeto que criminaliza o uso de animais para transportar cargas ou de veículos movidos à tração animal em caso de dano à integridade física. Na pauta da CCJ, a medida abre exceções para situações de lazer e esportes, nas forças públicas com montaria e na agricultura familiar de subsistência.

Discurso impactante

Além das vaias e protestos realizados durante falas de ministros e do governador Eduardo Leite, a cerimônia de abertura da Expointer de 2025 nesta sexta-feira foi marcada por um discurso impactante do secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum. Durante a fala na tribuna do evento, Brum relembrou agricultores que tiraram a própria vida em decorrência de dívidas e solicitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Relações RS-EUA

Durante a passagem pela Expointer, Eduardo Leite reuniu-se com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, a pedido do Consulado Americano em Porto Alegre. O governador apresentou os impactos das tarifas norte-americanas sobre exportações brasileiras no RS, além de dialogar sobre novas oportunidades de investimento no território gaúcho.

Cuidado na estrada

A Secretaria de Saúde do RS, a PRF e a Unisinos firmaram uma parceria para realizar diagnósticos de saúde em motoristas profissionais que circulam pelas rodovias federais do Estado. Assinado nesta sexta-feira, o protocolo pretende viabilizar uma análise abrangente da situação de saúde dos motoristas e a coleta de dados para subsidiar ações de segurança viária.

Posse na PC

A Polícia Civil do RS empossou nesta sexta-feira o delegado Heleno dos Santos como diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato. O departamento, que conta com cinco delegacias, atua na investigação e combate a crimes cometidos no meio rural, como abigeato, falsificação de sementes, pirataria e desvios de fertilizantes.

Vale-livros

Visando a democratização do acesso à leitura na Capital, o vereador Jonas Reis (PT) está articulando um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de vale-livros a estudantes e servidores lotados em escolas públicas municipais e na Secretaria de Educação. Se aprovado, o benefício será distribuído anualmente para uso exclusivo na Feira do Livro de Porto Alegre, com custeio da pasta municipal.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/ministro-sugere-ampliacao-do-debate-sobre-tecnologia-nuclear-diante-de-tensoes-internacionais/

Ministro sugere ampliação do debate sobre tecnologia nuclear diante de tensões internacionais

2025-09-06