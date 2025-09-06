Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux Ministro sugere ampliação do debate sobre tecnologia nuclear diante de tensões internacionais

Por Bruno Laux | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mencionou atuais restrições para o uso bélico desse tipo de recurso. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança nuclear

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avalia que o atual cenário internacional indica que o Brasil pode precisar de tecnologia nuclear para se defender de possíveis futuras ameaças externas. Durante evento nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, o chefe ministerial mencionou atuais restrições para o uso bélico desse tipo de recurso, reforçando que o tema merece atenção diante da ampla gama de recursos naturais que o país possui.

Autonomia necessária

Representantes da base do governo e da oposição no Senado adiantaram que não devem levar à votação a proposta em discussão na Câmara que permitiria ao Congresso demitir diretores do Banco Central. Os senadores defendem a continuidade da autonomia da autarquia financeira, atualmente assegurada por mandatos fixos de quatro anos.

MP da soberania

Em publicação no X, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) confirmou nesta sexta-feira o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) para o comando da comissão que analisará a MP do Brasil Soberano. Editada em agosto pelo governo federal, a matéria reúne uma série de medidas de apoio às empresas impactadas pelo tarifaço de Donald Trump, incluindo cerca de R$30 bilhões em linhas de crédito para pequenos produtores.

Ligação europeia

O presidente Lula conversou nesta sexta-feira por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen. Durante cerca de 20 minutos os dois dialogaram sobre as relações brasileiras com o bloco europeu, além do futuro do acordo Mercosul-UE, que pode ser assinado ainda neste ano.

DPVAT em pauta

Os impactos causados pela extinção do seguro DPVAT serão tema de debate na próxima terça-feira em audiência pública conjunta das comissões de Viação e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que está entre os requerentes do encontro, afirma que a reavaliação do recurso se faz necessária “num país em que os mais frágeis e com menores condições de vida são os mais prejudicados pelos sinistros de trânsito”.

Cassação em análise

Terá início na próxima semana a série de oitivas na CCJ da Câmara no âmbito do processo que pode cassar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). O hacker Walter Delgatti Neto, condenado ao lado da parlamentar no processo sobre invasão ao sistema do CNJ, será o primeiro a ser ouvido pelo colegiado.

Abono salarial

Mais de 99 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque do Abono Salarial 2025, referente ao ano-base 2023. Totalizando cerca de R$ 114,3 milhões, o benefício estará disponível para saque através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal até o final de dezembro.

Bolsa acompanhante

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC anunciou nesta semana a criação de um auxílio adicional para contribuir com as despesas do acompanhante ou atendente pessoal do bolsista com deficiência no exterior. O benefício compõe recursos para a mensalidade, deslocamento, instalação e seguro-saúde.

Reeleição na mira

Correligionário de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que o governador paulista – cotado ao Planalto para as próximas eleições – segue com planos de tentar a reeleição em 2026. Em entrevista à CNN, nesta sexta-feira, o líder ministerial destacou que o chefe do Palácio dos Bandeirantes segue comprometido com pautas estaduais, visando realizar mais entregas à frente do cargo.

Transporte animal

A Comissão de Viação da Câmara aprovou nesta semana o projeto que criminaliza o uso de animais para transportar cargas ou de veículos movidos à tração animal em caso de dano à integridade física. Na pauta da CCJ, a medida abre exceções para situações de lazer e esportes, nas forças públicas com montaria e na agricultura familiar de subsistência.

Discurso impactante

Além das vaias e protestos realizados durante falas de ministros e do governador Eduardo Leite, a cerimônia de abertura da Expointer de 2025 nesta sexta-feira foi marcada por um discurso impactante do secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum. Durante a fala na tribuna do evento, Brum relembrou agricultores que tiraram a própria vida em decorrência de dívidas e solicitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Relações RS-EUA

Durante a passagem pela Expointer, Eduardo Leite reuniu-se com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, a pedido do Consulado Americano em Porto Alegre. O governador apresentou os impactos das tarifas norte-americanas sobre exportações brasileiras no RS, além de dialogar sobre novas oportunidades de investimento no território gaúcho.

Cuidado na estrada

A Secretaria de Saúde do RS, a PRF e a Unisinos firmaram uma parceria para realizar diagnósticos de saúde em motoristas profissionais que circulam pelas rodovias federais do Estado. Assinado nesta sexta-feira, o protocolo pretende viabilizar uma análise abrangente da situação de saúde dos motoristas e a coleta de dados para subsidiar ações de segurança viária.

Posse na PC

A Polícia Civil do RS empossou nesta sexta-feira o delegado Heleno dos Santos como diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato. O departamento, que conta com cinco delegacias, atua na investigação e combate a crimes cometidos no meio rural, como abigeato, falsificação de sementes, pirataria e desvios de fertilizantes.

Vale-livros

Visando a democratização do acesso à leitura na Capital, o vereador Jonas Reis (PT) está articulando um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de vale-livros a estudantes e servidores lotados em escolas públicas municipais e na Secretaria de Educação. Se aprovado, o benefício será distribuído anualmente para uso exclusivo na Feira do Livro de Porto Alegre, com custeio da pasta municipal.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

Vaias irritam governador Eduardo Leite e ministro Carlos Fávaro
O golpe não houve porque não deu certo
https://www.osul.com.br/ministro-sugere-ampliacao-do-debate-sobre-tecnologia-nuclear-diante-de-tensoes-internacionais/ Ministro sugere ampliação do debate sobre tecnologia nuclear diante de tensões internacionais 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Pode te interessar

Bruno Laux Comissão do Senado avalia potencial estratégico das terras raras brasileiras

Bruno Laux Deputados de direita formalizam bloco de oposição ao governo Leite na Assembleia gaúcha

Bruno Laux Eduardo Bolsonaro muda o tom sobre Tarcísio e fala em convergência de pautas

Bruno Laux Sebastião Melo aposta em secretaria de Projetos Especiais para acelerar concessão do DMAE