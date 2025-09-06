Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Vaias irritam governador Eduardo Leite e ministro Carlos Fávaro

Por Flavio Pereira | 6 de setembro de 2025

Governador Eduardo Leite e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ontem na cerimônia de abertura oficial da 48ª Expointer. (Foto: Divulgação/MAPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite (PSD) e o seu colega de partido, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ficaram irritados ontem com as vaias recebidas durante a solenidade de abertura oficial da Expointer.

O governador Eduardo Leite acusou grupos políticos de tentarem capturar a reivindicação dos produtores rurais:

“Aqui, embora haja manifestação legítima dos produtores, estamos vendo uma tentativa de captura política que não colabora com a luta justa que deve ser destacada em relação aos nossos produtores”, afirmou Eduardo Leite.

Em seguida, o governador afirmou que as vaias não interferem no seu projeto político:

“Não tem problema em me vaiar: eu fui vereador em Pelotas e, sob vaias, virei prefeito. Na Fenadoce eu era prefeito, tomei vaia, virei governador. Governador, fui vaiado na frente do Palácio Piratini, fui o primeiro governador reeleito na história deste Estado. E com a vaia de vocês, vou seguir em frente na minha carreira política para defender o que é certo, para defender o que é justo, para defender o nosso Rio Grande como sempre fiz”, declarou o governador, visivelmente irritado.

Ministro da Agricultura reage às vaias: “Quando se perde o respeito, se perde a dignidade”

Também sob vaias, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), lembrou que o governo federal, desde o princípio das mudanças climáticas, esteve solidário e garantiu que os anúncios de apoio feitos “desde o primeiro dia das mudanças climáticas não serão descontinuados”. Segundo Fávaro, “os R$ 12 bilhões anunciados hoje serão muito importantes para a continuidade do setor. A medida provisória anunciada hoje tem um estímulo de mais de R$ 20 bilhões para o sistema financeiro”.

Com o aumento da intensidade das vaias, o ministro reagiu:

“O povo gaúcho sempre foi um povo de respeito. Quando se perde o respeito, se perde a dignidade. Quando se perde o respeito, se perde a razão, disse o ministro.”

Jeronimo Goergen diz que “o modelo de securitização não funciona”

O presidente da Acebra (Associação das Empresas Cerealistas do Brasil), Jeronimo Goergen, disse ontem que o anúncio de R$ 12 bilhões para renegociar dívidas “representa um passo, mas não resolve o problema estrutural do endividamento rural e da falta de recursos para o plantio”.
Segundo ele, “o modelo de securitização não funciona. Ele foi concebido há 25 anos, quando o endividamento estava concentrado no Banco do Brasil, e cumpriu um papel decisivo no crescimento do agronegócio brasileiro”.

Ele explica que “hoje, a dívida do produtor rural não está mais centralizada em um único banco. Ela está pulverizada em instituições privadas, cooperativas, cerealistas e revendas. Por isso, insistimos que o modelo adequado precisa unificar a dívida e permitir o seu alongamento. A saída passa pela criação de um fundo de aval e pela utilização de recursos equalizados do BNDES. Assim, o produtor terá acesso a recursos para reduzir e consolidar sua dívida, alongar prazos e, com juros menores, recuperar a capacidade de crédito e recompor sua renda”, explica.

Representante dos EUA esteve na Expointer

Ontem, o governador Eduardo Leite recebeu o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para uma visita institucional durante a Expointer 2025, no Parque de Exposições Assis Brasil. A reunião de cortesia teve como pano de fundo o impacto da elevação de tarifas comerciais impostas pelos EUA, que afetam diretamente a indústria gaúcha — como carne, armamentos, calçados, móveis e produtos de metal. O encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, responde pela embaixada brasileira, já que o governo dos EUA não indicou embaixador para o posto.

Trump sobre postura de esquerda no Brasil: “Eles estão indo muito mal”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ontem, em entrevista, que está insatisfeito com a postura de esquerda do governo brasileiro:

“Estamos muito insatisfeitos com o Brasil. As tarifas são muito altas por causa do que eles estão fazendo, o que é muito lamentável. Nós temos uma relação maravilhosa com o povo brasileiro, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Tornou-se muito de esquerda radical, e isso está prejudicando muito o país. Eles estão indo muito mal”, disse o presidente.

Lançado o Projeto Terra – Eu sou COHAB, que vai beneficiar mais de 60 mil famílias em 12 municípios gaúchos

Uma nova etapa do Projeto Terra – Eu sou COHAB foi anunciada ontem, em evento realizado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um mutirão entre o Poder Judiciário, o Governo do Estado (por meio da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária), o Ministério Público, a Defensoria Pública do RS, o Colégio Notarial do Brasil (Seção RS), o Colégio Registral do Brasil, o Colégio Registral do RS e o Comando Militar do Sul vai promover esta nova etapa do Projeto Terra, oriundo da Justiça gaúcha, desenvolvido inicialmente na região litorânea, e que agora passou a se expandir para todas as regiões do Rio Grande do Sul, para efetivar o direito à moradia.

Denominado de Projeto Terra – Eu sou COHAB, vai efetivar a regularização fundiária de mais de 60 mil imóveis construídos pela extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (COHAB). Durante o evento, foi assinado o Termo de Cooperação entre os Poderes e instituições participantes da iniciativa, visando à execução da medida tomada em benefício das famílias de baixa renda.

Maranata defende antecipação na renovação do comando do PSDB

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, defendeu ontem a renovação do comando estadual do PSDB, partido ao qual se filiou esta semana. Maranata, que colocou seu nome como pré-candidato ao Palácio Piratini pelo PSDB, defende que seja antecipada a renovação no comando do partido, cujo mandato terminaria em novembro.

Segundo Maranata, a saída antecipada do comando do PSDB “seria uma medida de bom senso da atual presidente, Paula Mascarenhas, já que a maioria da sua executiva abandonou o PSDB e ingressou no PSD”.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

