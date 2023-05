Política Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça trocam farpas durante julgamento no Supremo que derrubou o perdão de Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro nomeado pelo ex-presidente citou opiniões de críticos à pena imposta pela Suprema Corte ao ex-deputado. (Foto: STF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) trocaram farpas durante o julgamento que avalia a derrubada do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB). Durante a sessão de quinta-feira (4), o ministro André Mendonça citou comentários de pessoas que criticaram a pena atribuída pelo tribunal ao antigo aliado de Bolsonaro. Alexandre de Moraes, no entanto, prontamente questionou se os personagens citados pelo colega “são juristas”.

“Após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito, nesse sentido, entrevista dada ao jornal O Estado de S. Paulo por Fernando Abrucio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: ‘Pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada, e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador'”, argumentou Mendonça.

Moraes pediu, então, permissão para fazer um comentário. E questionou: “O Abrucio é jurista?” Mendonça confirmou que não, e o magistrado complementou: “Só para que conste nos anais”. Na sequência, o ministro indicado ao cargo por Bolsonaro em 2021 prosseguiu:

“Mas cito também Fernando Capez, um consultor jurídico que foi colega de vossa excelência.”

A fala foi, mais uma vez, interrompida por Moraes, que novamente alfinetou: “E à época candidato a deputado pelo partido do presidente”.

Mendonça retomou a palavra e cita mais um nome, explicando que o artigo a ser mencionado também “não faz referência a nenhum jurista”. Moraes repetiu: “Também não é jurista”.

“Não, não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vá dizer que seja fake news. Podemos até dizer”, comentou Mendonça.

Na quarta interrupção, Moraes debochou: “Levando em conta quem está sendo julgado, é possível”.

Após três sessões de julgamento, a maioria pela derrubada do indulto foi formada com os votos dos ministros Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Por ora, a divergência ficou por conta dos ministros André Mendonça e Nunes Marques. O cumprimento desta sanção, no entanto, não é imediato e somente deverá se dar após o julgamento, pelo STF, dos segundos embargos de declaração, quando o relator então decretará a ordem de prisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministros-alexandre-de-moraes-e-andre-mendonca-trocam-farpas-durante-julgamento-no-supremo-que-derrubou-o-perdao-de-bolsonaro-ao-ex-deputado-federal-daniel-silveira/

Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça trocam farpas durante julgamento no Supremo que derrubou o perdão de Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira

2023-05-05