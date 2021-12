Economia Ministros das finanças do G-7 marcam reunião para discutir inflação global

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Ministros das finanças dos países do G-7: avanço da inflação será debatido em próxima reunião do grupo. (Foto: Reprodução)

Os ministros das finanças do Grupo dos Sete países mais ricos do mundo, o G-7, vão se reunir virtualmente na segunda-feira (13) para discutir o recente aumento da inflação, entre outros temas, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira (10).

A reunião, noticiada primeiramente pela Bloomberg News, será a última sob a presidência do Reino Unido no G-7 antes que a Alemanha assuma essa função no ano que vem, disse a fonte.

A agenda incluirá questões econômicas como inflação, bem como saúde global e clima. A inflação tem se elevado em meio ao aumento da demanda e de problemas nas cadeias de abastecimento.

Os preços ao consumidor dos Estados Unidos registraram seu maior ganho anual desde 1982 em novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas alertam que a alta inflação pode persistir até 2022, com os gargalos de oferta dando poucos sinais de melhora e os salários aumentando conforme empresas competem por trabalhadores.

Estados Unidos

A inflação nos Estados Unidos subiu 0,8% em novembro, na comparação com outubro, e alcançou 6,8% no acumulado dos últimos 12 meses, o que representa o número mais alto registrado no país desde 1982, há 39 anos. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Escritório de Estatísticas de Trabalho do país, órgão responsável por medir o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês). O indicador é a principal medida de inflação americana.

A inflação acumulada até novembro ficou acima das previsões da maioria dos analistas, que esperavam uma taxa superior a 6%, mas ainda distante dos 7%, como aconteceu. A taxa mensal de 0,8% também ficou acima do esperado. Economistas consultados pela agência de notícias Reuters previam um aumento de 0,7% para o índice no mês.

Se forem excluídos os preços dos alimentos e dos combustíveis, que são os mais voláteis, a inflação de novembro foi de 0,5%, com uma taxa anual de 4,9%.

Os preços de energia foram os que mais subiram no mês passado, com alta de 3,5%. Eles foram puxados por um aumento de 6,1% dos combustíveis em novembro, que já acumulam uma alta de 58,1% em 12 meses. Já os preços dos alimentos tiveram elevação de 0,7%, segundo o informe do governo.

Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, foi de 0,95%, em novembro deste ano. Foi a maior taxa para um mês de novembro desde 2015 (1,01%). Em novembro de 2020, a alta de preços foi de 0,89%.

Apesar disso, a inflação oficial de novembro ficou abaixo da observada em outubro de 2021 (1,25%). O IPCA é de 9,26% no ano e 10,74% em 12 meses. A inflação acumulada em 12 meses é a maior desde novembro de 2003. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sete dos nove grupos de despesa pesquisados tiveram inflação em novembro, com destaque para os transportes com alta de preços de 3,35%.

“Os preços da gasolina subiram 7,38% em novembro, na esteira dos reajustes que foram dados nas refinarias no final de outubro. Além disso, tivemos altas expressivas do etanol, do diesel e do gás veicular”, disse o pesquisador do IBGE, Pedro Kislanov. As informações são da agência de notícias Reuters, do jornal O Estado de S.Paulo e da Agência Brasil.

