Cláudio Humberto Ministros de Lula acumulam 120 convocações

Por Cláudio Humberto | 13 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

É grande a pilha de pedidos de convocação para inquirir os ministros de Lula na Câmara. Tem de tudo: suspeita de corrupção, gastança sem controle, fraude em marmita, sigilo em mensagens dos irmãos Batista, rombo em estatais etc. Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) é o principal alvo. A crítica do ministro ao afirmar que “a polícia prende mal” motivou oito dos 19 pedidos de convocação. Ordem para colocar sob sigilo dados sobre fugas em presídios também desagradou.

Farra cultural

A prata fica com Margareth Menezes (Cultura), são 16 pedidos para que a ministra explique cachês, comitês de cultura, conflito de interesse e etc.

Carne de pescoço

Quem menos dá sossego para os auxiliares de Lula é Marcos Pollon (PL-MS): 26 pedidos de convocação, sendo cinco para Lewandowski.

Mulher do chefe

Dos oito pedidos contra Rui Costa (Casa Civil), dois nem são exatamente dele, mas lambança relacionada à primeira-dama Janja.

Fora da curva

Além dos ministros, há ainda pedido de convocação de João Luiz Fukunaga, presidente da Previ, e de Gabriel Galípolo, do Banco Central.

Governo Lula esconde gastos de viagens há 43 dias

Já se passaram exatos 42 dias desde a última atualização no Portal da Transparência dos gastos festivos do governo Lula (PT) com viagens para seus integrantes. Até 28 de fevereiro, somente a administração direta do governo petista já representava gastos de cerca de R$80 milhões em viagens. Procurada, a Controladoria-Geral da União (CGU), responsável por manter a Transparência em dia, diz que atualiza gastos mês a mês e que tem até 30 de abril para atualizar os dados de março.

Diária engorda salário

Pagadores de impostos bancam principalmente as diárias, que engordam os salários ainda mais. As passagens viram um brinde.

Governo é uma viagem

Só nos dois primeiros meses do ano, o governo torrou R$41,4 milhões em diárias para sua turma e mais R$37,8 milhões em viagens de avião.

R$5 bilhões em dois anos

Ano de maior gasto com viagem da História, o governo torrou em 2023 R$2,3 bilhões. Voltou a gastar o mesmo caminhão de dinheiro em 2024.

Velho truque

A jurássica esquerda brasileira repetindo o velho truque de desqualificar a cassação do barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ) assassinando a reputação dos julgadores integrantes do conselho de ética da Câmara.

Senador Ciro

Enquanto institutos de pesquisa insistem em colocar Ciro Gomes (PDT) como presidenciável, entre políticos do Ceará encorpa a conversa de que o pedetista pode voltar ao cenário político, mas como senador do Estado.

Suspeita é só homicídio…

Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) puxou 383 no pote até conseguir “prisão domiciliar humanitária”, na sexta (11). Na semana, O mesmo Alexandre de Moraes negou pedido de trabalho de Daniel Silveira.

Aumento de 60%

Caso o orçamento das emendas parlamentares seja completamente pago pelo governo este ano, os R$50 bilhões representam crescimento de quase 60% no valor a ser distribuído por deputados e senadores.

Sem essa

Coisa da “agenda woke”, a cota trans sofreu um revés na justiça de São Paulo. Provocado pelo vereador Rubinho Nunes (União), o Ministério Público se manifestou contra a invenção na Unicamp.

Barata voa

Foi um auê na Fazenda a promessa de Alexandre Silveira (Minas e Energia) de isenção na conta de luz para 60 milhões de pessoas, sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Na Fazenda, ninguém sabia disso.

Dor de cabeça

Emissários da Casa Civil e da Fazenda passaram a sexta no Ministério de Minas e Energia tentando entender a prometida isenção na conta de luz. Ninguém conhece o projeto, mas Alexandre Silveira garante que sai.

Travou

Dois modelos da Tesla, do empresário Elon Musk, estão com pedidos de compra suspensos na China. A disputa tarifária entre China e Estados Unidos inviabilizou a compra do modelo, que é produzido nos EUA.

Pensando bem…

…até agora, nos Correios, o “uber” estatal imaginado pelo ministro do Trabalho ainda não passou de ideia de jerico.

Poder sem Pudor

Pleonasmo nos olhos

Político tão esperto quanto simplório, Benedito Valadares era governador de Minas quando encontrou na ante-sala de Getúlio Vargas o ministro da Educação, Gustavo Capanema, que estranhou seus óculos escuros. “⁠É uma conjuntivite nos olhos”, explicou Valadares. O ministro reagiu, professoral: “⁠Benedito, isso é um pleonasmo!” Valadares ignorou a observação e entrou para falar com Vargas. O presidente também estranhou os óculos escuros. Ele reagiu: “⁠Presidente, o médico lá em Minas disse que era uma conjuntivite nos olhos, mas o Capanema, que quer ser mais sabido que os médicos, me disse que é um pleonasmo!…”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

