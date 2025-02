Notícias Ministros de Lula minimizam resultado de pesquisa

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Ministros avaliam que queda de popularidade é resultado dos desgastes sofridos desde dezembro. (Foto: Roberta Aline/MDS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O resultado da pesquisa Datafolha que trouxe o pior índice de avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentre os seus três mandatos é fruto de “variáveis do momento”, e não representa o todo da gestão, na avaliação de dois ministros petistas que integram a Esplanada. “Pesquisa de avaliação de governo é assim mesmo, hora está boa, hora não está, depende de variáveis do momento”, afirmou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo.

“O importante é que o Governo Lula tem inúmeras entregas e políticas públicas para população, aliado aos excelentes números econômicos do país”, continuou. O ministro aposta ainda que essas serão as bases para um bom resultado nas eleições: “Isso garante que na hora certa, na hora da decisão do povo, o governo chegará muito bem avaliado”.

O levantamento do instituto Datafolha divulgado na sexta-feira (14) mostra uma queda de 11 pontos percentuais em dois meses na avaliação positiva do governo — que agrega os índices “ótimo” e “bom” —, atualmente em 24%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A análise de Macêdo vai de encontro com a do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. “Digo sempre que a pesquisa é uma fotografia de um momento, mas governo funciona como um filme, tem começo, meio e fim”, disse.

Dias ainda ressaltou o desempenho positivo de Lula em outras pesquisas que medem as intenções de voto para 2026. “Lula é o líder que mais cuidou e cuida dos mais pobres. Quantos líderes tomaram a decisão de colocar os pobres no orçamento como o Presidente do Brasil, o Presidente Lula?”, afirmou.

Segundo ele, o encontro recente que teve com autoridades mundiais na instalação do Conselho da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, realizado neste semana, em Roma, validou sua percepção. “Todos, sem exceção, admiram o presidente Lula exatamente pela maneira firme de cuidar dos que passam fome, dos mais pobres e ainda levar o Brasil a ter crescimento econômico e desenvolvimento”, acrescentou.

Mais opiniões

Integrantes do governo relataram que as próprias pesquisas internas do governo também revelaram uma forte queda de popularidade de Lula em janeiro, mas afirmam que esse movimento parou e uma recuperação lenta teria se iniciado.

Ministros avaliam que a partir deste mês Lula terá notícias mais positivas para levar. A leitura feita por três membros do primeiro escalão do governo é que, com o dólar mais baixo, a expectativa de uma safra melhor de alimentos e políticas do agronegócio, a avaliação do presidente deve subir. Eles apontam que essas medidas têm potencial de impactar os 32% que avaliaram a gestão do presidente como regular.

Na linha de minimizar os dados negativos, os ministros apontam que é melhor que esse efeito tenha aparecido agora, pois haveria tempo para recuperar a popularidade.

Ainda existe a expectativa em parte dos palacianos que, diante desse cenário negativo, Lula possa acelerar as mudanças da reforma ministerial que ainda não veio.

