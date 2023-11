Política Ministros de Lula não veem mais Flávio Dino, o titular do Ministério da Justiça, como favorito para vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Lula questiona onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? Na Suprema Corte ou no Ministério da Justiça. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Ministros do governo Lula que antes viam Flávio Dino como franco favorito para o Supremo Tribunal Federal (STF) mudaram de avaliação.

A articulação de senadores do centrão e da direita contra a indicação do ministro da Justiça teria feito Lula reavaliar sua escolha para a Corte, segundo membros do governo.

Na semana passada, o indicado pelo presidente à Defensoria Pública da União (DPU) não foi aprovado pelo Senado. A Casa é a mesma que precisa chancelar o indicado de Lula ao Supremo. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a rejeição era um recado para Lula sobre a possível indicação de Flávio Dino.

Integrantes do governo passaram a avaliar que Lula pode deixar a escolha do Supremo para 2024. Em um café com jornalistas, na sexta-feira passada (27), porém, o presidente disse que faria a indicação para a Corte ainda neste ano.

No mesmo encontro, Lula levantou dúvidas sobre a escolha do nome de Dino.

“Eu fico pensando, onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? Na Suprema Corte ou no Ministério da Justiça? Aí tem outra questão que eu fico pensando, onde ele será mais justo?”, disse o petista.

A preocupação de Lula surge após a reprovação, pelo Senado, do nome de Igor Roque para comandar a Defensoria Pública da União.

O entendimento do presidente é que o Senado se encontra em um momento de “mau humor” em relação ao governo, e, por isso, é preciso cautela nas indicações.

O presidente deseja evitar um novo desgaste no Senado, já que a reprovação de uma indicação ao Supremo teria um impacto político significativamente maior do que a de um cargo na Defensoria Pública.

Outro fator que pesa na decisão de Lula é o cenário de violência pública que tem se manifestado de maneira intensa no Rio de Janeiro e na Bahia.

O presidente teme que a nomeação de Dino possa afetar sua narrativa política. O governador do Maranhão é elogiado por seu traquejo político e habilidade no debate público em questões relacionadas à segurança.

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) também enviou recados de que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), demoraria a pautar a indicação de Dino.

Em um encontro casual, em setembro, o ministro da Justiça disse a Alcolumbre para não lhe “querer mal”. O senador respondeu que o problema de Dino não seria ele. “É o PT”, respondeu Alcolumbre, referindo-se à resistência que o ministro enfrenta em uma ala do partido de Lula.

