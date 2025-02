Mundo Ministros do Supremo cobram reação formal do Ministério das Relações Exteriores às ações de Elon Musk e aliados de Trump contra Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Colegas dizem que o ministro está “firme e sereno em sua posição”. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Colegas dizem que o ministro está “firme e sereno em sua posição”. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Integrantes de diferentes alas do Supremo Tribunal Federal (STF) veem o assédio de Elon Musk e de parte da base de Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes como um ataque institucional à Corte e passaram a cobrar uma reação diplomática formal que ressalte a relação histórica e a tradicional cooperação entre Brasil e Estados Unidos.

Esses ministros estão cientes de que o eventual envolvimento do Itamaraty embute, em si, uma armadilha, mas afirmam que não é possível apenas “assistir” ao que chamam de “diversas frentes de constrangimento institucional” sem reagir.

Um integrante da Primeira Turma, da qual Moraes faz parte, diz enxergar na empreitada para desgastar e constranger o ministro “parte de um plano maior de constrangimento do Supremo e do Judiciário”. “O pano de fundo é jogar para minar a força e a autoridade do Supremo. Neste momento, independentemente de concordar ou não com as posições jurídicas de Moraes, há algo que vem na frente: a instituição.”

Esse mesmo ministro cobra uma ação diplomática formal e, em conversa com outros integrantes da Corte, relembrou que os ataques de Musk em sua rede social não podem ser vistos como algo isolado. Há, por exemplo, um projeto em trâmite no Legislativo americano para impedir a entrada de Moraes nos Estados Unidos.

Musk, nomeado como colaborador por Trump, tem acesso a dados da Receita Federal americana e usou sua própria rede para disseminar informações de um perfil anônimo que citava, sem indicar qualquer ilicitude, supostas retiradas de investimentos de Moraes dos Estados Unidos.

Colegas dizem que o ministro, relator dos inquéritos que afligem Jair Bolsonaro e seus aliados, está “firme e sereno em sua posição”.

Ainda assim, a Corte enviou um recado de que vê a necessidade do envolvimento formal da diplomacia americana. Há uma série de processos movidos pelo governo dos Estados Unidos, inclusive pedidos de extradição, que tramitam no Judiciário brasileiro.

A política de reciprocidade, no entendimento dessa ala, precisa alcançar o respeito à autonomia do Judiciário nacional.

Essa ala do STF reconhece que um eventual envolvimento do Itamaraty seria usado para politizar a crise. “Mas o que vamos fazer? Temos que usar os instrumentos que a lei e as instituições nos dão. É assim que estão fazendo (a extrema-direita) na Europa. A resposta precisa ser diplomática, porque o ataque é diplomático”, encerra o ministro.

Integrantes do Itamaraty relatam que travam uma “batalha nos bastidores, nos Estados Unidos, para explicar a importância do Supremo na defesa da democracia no Brasil”.

Segundo essa fonte, o trabalho de defesa da imagem da corte está em marcha desde novembro de 2024. Ele inclui conversa com formadores de opinião e integrantes do congresso americano.

Agora, o Itamaraty reconhece que, do outro lado, há forte pressão de grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para armar uma ação do presidente ou do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. As informações são do blog da Daniela Lima, do portal de notícias g1.

