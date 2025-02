Porto Alegre Saiba onde comprar ingressos especiais para os desfiles de Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Marcado para 14 e 15 de março, evento tem arquibancadas com ingresso gratuito. (Foto: Pedro Piegas/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Marcados para os dias 14 (sexta-feira) e 15 de março no Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte), os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre ainda têm ingressos à venda para camarotes e frisas. Já as arquibancadas – com quase 6,5 mil lugares – terão entrada gratuita, por ordem de chegada.

Do total de 129 camarotes (com capacidade para 15 espectadores), restavam 40 disponíveis nessa terça-feira (25). As 80 frisas (para oito pessoas), por sua vez, tinham 30 ainda não adquiridas. Os preços dependem do número de noites e a opção escolhida.

No Camarote Bar, localizado à beira da pista (ao lado do recuo da bateria), metade dos 2 mil lugares permaneciam disponíveis. O espaço conta com bar para bebidas e alimentação, cadeiras e mesas, área para fumantes, banheiros, roda de samba com palco 360 graus, além de iluminação, sonorização e telão de LED com transmissão dos desfiles. Os valores variam de R$ 150 a R$ 250 por noite, enquanto o passaporte completo vai de R$ 200 a R$ 300.

Em breve, a Secretaria Municipal da Cultura da Capital deve divulgar o esquema especial de trânsito e transporte tradicionalmente organizado para o evento. As informações são atualizadas no site prefeitura.poa.br.

Pontos de venda

– Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611, loja 249), das 10h às 22h. Aceita-se apenas dinheiro.

– On-line (com taxa de conveniência): no site sympla.com.br. O valor pode ser pago por meio de cartão de crédito (em até 12 vezes) ou sistema pix.

Programação

– Sexta-feira, 14 de março: Grupo Prata (Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza) e Grupo Ouro (Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI).

– Sábado, 15 de março: Grupo Prata (Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga) e Grupo Ouro (Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina).

Ponto facultativo

A prefeitura anunciou ponto facultativo para os servidores municipais na segunda (3) e terça-feira de Carnaval, conforme previsto em decreto de 1991. Não haverá prejuízo a serviços essenciais.

Já na Quarta-Feira de Cinzas, o expediente começará ao meio-dia. Servidores com jornada integral (manhã e tarde) deverão finalizar o expediente no horário habitual, de acordo com sua respectiva escala. O comparecimento opcional vale também para quem trabalha somente pela manhã, desde que respeitem a necessidade de serviços excepcionais ou convocações específicas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-onde-comprar-ingressos-especiais-para-os-desfiles-de-carnaval-de-porto-alegre/

Saiba onde comprar ingressos especiais para os desfiles de Carnaval de Porto Alegre

2025-02-25