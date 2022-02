Política Ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem com embaixador da Alemanha para debater Telegram

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Luís Roberto Barroso e Edson Fachin devem se encontrar com o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Toms, para debater estratégias para controlar a disseminação de notícias falsas por meio do aplicativo Telegram.

Barroso preside o TSE até esta terça-feira (22) quando passa o bastão para Fachin. Os dois também integram o STF (Supremo Tribunal Federal).

Barroso e Fachin querem ouvir do embaixador a experiência da Alemanha no enfrentamento do combate às fake news difundidas pelo Telegram.

Até agora, o comando do aplicativo se recusou a fazer parceria com o TSE. Outras plataformas – como Google e Facebook – renovaram na semana passada o acordo firmado com o tribunal para auxiliar no combate à desinformação.

Uma das prioridades de Fachin à frente no TSE será intensificar as políticas de combate às fake news durante as campanhas eleitorais.

Outra preocupação é criar mais mecanismos para evitar ameaças de invasão do sistema eleitoral por meio da internet. Ele deve criar áreas específicas no tribunal dedicadas a essas duas frentes, com pessoas especializadas.

