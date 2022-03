Política Ministros do TSE consideram crime diminuir preço de combustível em ano eleitoral

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

A discussão sobre combustíveis está pautada para a próxima semana no plenário do TSE. Foto: Reprodução A discussão sobre combustíveis está pautada para a próxima semana no plenário do TSE. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelaram com exclusividade à CNN que configura crime diminuir o preço de combustível nas vésperas da eleição. Para a maioria, trata-se de ofensa à legislação eleitoral, porque é proibida a concessão de novos benefícios pelo poder público em ano eleitoral.

A discussão está pautada para a próxima semana no plenário do TSE. Segundo integrantes da Corte, a tendência é que o processo não seja conhecido – ou seja, o caso deve ser arquivado sem julgamento, por questões técnicas. Isso porque o tema foi questionado em uma consulta. Esse tipo de ação é de caráter administrativo e trata de assuntos genéricos, não de casos específicos.

Alguns ministros cogitam fazer um “obiter dictum” no julgamento. Em linguagem jurídica, significa que, mesmo sem julgar a ação, ministros podem ressaltar a posição deles durante as discussões, como se fosse um alerta. Dessa forma, os ministros deixariam avisado que, se o governo ou o Congresso Nacional resolver alterar a política de preço de combustível nesse ano, e se for apresentada ação no TSE, provavelmente a medida será derrubada.

