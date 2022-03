Porto Alegre Em Porto Alegre, Unidade de Saúde Vila Cruzeiro fecha a partir desta sexta para reforma

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Durante o fechamento, vacinação infantil contra a covid-19 poderá ser realizada na US Moab Caldas. Foto: Cristine Rochol/PMPA Durante o fechamento, vacinação infantil contra a covid-19 poderá ser realizada na US Moab Caldas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Unidade de Saúde Vila Cruzeiro, localizada no bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre, suspenderá o atendimento ao público a partir desta sexta-feira (18). O motivo é o início das obras de reforma do Centro de Convivência e Profissionalização (Ceconp), da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase), local que também abriga o serviço de saúde. Desta forma, será necessária a desocupação do imóvel durante a execução dos trabalhos para garantir a segurança de funcionários e pacientes.

A previsão de duração da reforma é de 180 dias. Durante o período, as equipes serão remanejadas para outras unidades de saúde. A população poderá buscar atendimento nas unidades mais próximas: Santa Tereza, Cristal, Divisa ou Moab Caldas.

Vacinação infantil – Com o fechamento temporário da unidade, a unidade de saúde Moab Caldas também passa a ser referência para a aplicação da vacina Coronavac em crianças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira os endereços das unidades de saúde:

Santa Tereza – Rua Dona Otília, 5 – Bairro Santa Tereza

Cristal – Rua Cruzeiro do Sul, 2702 – Bairro Santa Tereza

Divisa – Rua Upamoroti, 735 – Bairro Cristal

Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza.

