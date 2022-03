Rio Grande do Sul Casa Civil confirma leilão da CEEE-G para a próxima quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

O preço mínimo para a venda da estatal gaúcha será de R$ 1,25 bilhão. Foto: Beto Rodrigues/CEEE O preço mínimo para a venda da estatal gaúcha será de R$ 1,25 bilhão. (Foto: Beto Rodrigues/CEEE) Foto: Beto Rodrigues/CEEE

A Casa Civil confirmou nesta quinta (17) o cronograma referente ao processo de privatização da CEEE-G, previsto para acontecer na próxima quarta-feira (23), na B3, em São Paulo.

O preço mínimo para a venda da estatal gaúcha será de R$ 1,25 bilhão. O montante equivale a fatia de 66,08% do Rio Grande do Sul na geradora. O valor foi definido em novembro do ano passado. Além disso, o investidor deve fazer o pagamento, à União, do bônus de outorga de R$ 1.659.406.180,50 mais o mesmo percentual de ágio obtido no leilão. O bônus, definido pelo Ministério de Minas e Energia, está associado à mudança do regime de produção das usinas – de Concessionária de Serviço Público para Produtor Independente de Energia – e dá direito a um novo contrato de concessão de 30 anos a partir da troca de controle para os 13 empreendimentos próprios da companhia.

O segmento de geração de energia é o terceiro braço do Grupo CEEE a ser privatizado. A distribuição foi a primeira, sendo vendida no final de março de 2021 para a Equatorial. A CEEE Transmissão foi privatizada em julho e arrematada em leilão pela CPFL Energia.

