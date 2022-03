Porto Alegre Feirão de Empregos encerra com mais de 2,6 mil pessoas atendidas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Ação ocorreu durante três dias no Sine Municipal. Foto: Cesar Lopes/PMPA Ação ocorreu durante três dias no Sine Municipal. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O último dia do Feirão de Empregos 250 anos de Porto Alegre ocorreu nesta quinta-feira (17), na unidade do Sine Municipal, localizado na avenida Sepúlveda. A equipe fará um balanço das vagas que restaram para a próxima semana e o local não abrirá ao público nesta sexta-feira, 18.

Em três dias de evento foram oferecidas cerca de 1,3 mil vagas por mais de 20 empresas, que realizaram as entrevistas no local. Na quinta-feira, até as 11h30, haviam sido entregues 818 fichas e atendidas 2,6 mil pessoas.

Entre os trabalhadores estava o vigilante Jonas André de Moares, 50 anos, que foi contratado no primeiro dia do feirão. “Cheguei às 6h30 e já tinha umas 200 pessoas na minha frente. Fui confiante e estou contratado. Começo segunda-feira e quero seguir trabalhando por muito tempo ainda”, disse.

Outro que conseguiu uma vaga foi o auxiliar de manutenção Nicolas Vargas, 28 anos. “Agora, o foco é trabalhar e agradecer. Veio na hora certa, pois minha segunda filha está por nascer e quero colocar a vida em dia e comprar uma casa para deixar para elas”, contou.

O Feirão de Empregos comemorativo aos 250 anos da cidade também ofereceu orientações sobre o programa Mais Crédito com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na área social, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) participou com as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) com orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e outros benefícios.

O programa Feirão de Empregos é uma atividade mensal do Sine Municipal. “Estamos muito satisfeitos por ter ajudado várias pessoas neste cenário no qual o mercado de trabalho começa a reaquecer após a pandemia. Agradecemos os parceiros da FGTAS, que nos ajudaram nos atendimentos com o Sine Móvel. Este foi o primeiro feirão do ano e seguiremos com nosso calendário”, afirma o diretor do Sine, Adriano Weimann.

Calendário do Feirão de Empregos

30 de abril – Porto Seco em local a ser definido

28 de maio – Quadra da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina

25 de junho – Associação Espaço Familia Mont´Serrat – Humaitá

30 de julho – Igreja Mena- Sarandi

27 de agosto – Imperiais da Ponte

24 de setembro – Escola de Samba Estado Maior da Restinga

29 de outubro – Escola de Samba Mocidade da Lomba do Pinheiro

26 de novembro – a definir local

17 de dezembro – a definir local

Empresas participantes do Feirão 250 anos

Gaúcha Recursos Humanos, Senac RS, Instituto Mix, Inteligência Educacional, MRV, Andritz, ALÔ Atendimento, CIEEE/RS, Top Cursos, Demã jovem, Correio do Povo, Sogipa, DRT- Logística Estratégica, Fundatec, Dimed, Unitec, Pão dos Pobres, Farmácia São João, Benetton e Grupo Setup.

