Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Ao todo, governo trocou 10 ministros nesta quinta-feira (31). Lei eleitoral exige saída de ministros que vão disputar eleições. Foto: José Cruz/Agência Brasil Ao todo, governo trocou 10 ministros nesta quinta-feira (31). Lei eleitoral exige saída de ministros que vão disputar eleições. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Os ministros que deixaram os cargos nesta quinta-feira (31) participaram de cerimônias em Brasília (DF) para transferir os cargos aos seus subordinados.

Ao todo, o governo publicou no “Diário Oficial” dez trocas de ministros. A lei eleitoral exige a saída dos ministros que vão disputar as eleições seis meses antes do pleito. O primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro.

Entre os ministros que deixaram os cargos nesta quinta estão Walter Souza Braga Netto (Defesa), cotado para ser candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro; Tereza Cristina (Agricultura); Flavia Arruda (Secretaria de Governo); Gilson Machado (Turismo); e Tarcísio Freitas (Infraestrutura).

Mais cedo, nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro organizou um ato de despedida dos ministros e de posse dos substitutos.

No evento, Bolsonaro elogiou ditadores, exaltou feitos da ditadura militar no Brasil e ignorou as mortes e as torturas cometidas pelo regime.

Ele também defendeu o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por participar de atos antidemocráticos e ataques às instituições.

Depois, omitindo a violência do regime, a perseguição a opositores e a cassação de direitos individuais, disse que, na época, todos tinham direito de ir e vir.

Lista de ministros

Ministros que deixaram os cargos:

• Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional

• Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

• Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura

• Marcos Pontes, ministro da Ciência, da Tecnologia e das Inovações

• João Roma, ministro da Cidadania

• Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e da Previdência

• Gilson Machado, ministro do Turismo

• Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo

Quem assume os ministérios na gestão Bolsonaro:

• Ministério do Desenvolvimento Regional: Daniel de Oliveira Duarte

• Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: Cristiane Britto

• Ministério da Infraestrutura: Marcelo Sampaio

• Ministério da Ciência, da Tecnologia e das Inovações: Paulo Alvim

• Ministério da Cidadania: Ronaldo Vieira Bento

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Marcos Montes

• Ministério do Trabalho e da Previdência: José Carlos Oliveira

• Ministério do Turismo: Carlos Alberto Gomes de Brito

• Ministério da Secretaria de Governo: Célio Faria Júnior.

