Ministros tentam convencer Bolsonaro a adiar viagem à Rússia

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

A viagem do presidente à Rússia está programada para o dia 14 deste mês, em meio à tensão crescente entre o país e a Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro tem recebido pedidos da sua equipe ministerial para que desista da viagem à Rússia, programada para o dia 14 deste mês, devido à tensão crescente entre o país e a Ucrânia.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, nos últimos dias, auxiliares das equipes econômica e política tentaram convencer o presidente a desistir ou adiar para março o encontro com o colega russo Vladimir Putin.

Como Bolsonaro tem insistido na viagem oficial, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, foi procurado por um colega para que reforce o pedido de cancelamento. O chanceler brasileiro tem na agenda um encontro com Bolsonaro nesta segunda-feira (07) para discutir o cenário político na Rússia. Cientes disso, alguns ministros já teriam aproveitado para conversar com França sobre uma eventual desistência.

O principal receio da presença de Bolsonaro na Rússia é o impacto, tanto diplomático quanto econômico, que a visita oficial pode causar, sobretudo junto aos Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

Além disso, segundo relatos de militares do governo, há um temor no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) em relação à segurança do presidente, diante do acirramento do conflito ou até mesmo do início de uma guerra durante a visita de Bolsonaro.

