Ministros tiram férias por causa da campanha eleitoral e são cobrados

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Ministros como o da Educação, Camilo Santana, têm gravado vídeos para as redes sociais e para a TV, subido em carros de som. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A menos de 20 dias do primeiro turno das eleições municipais, ministros do governo Lula trocaram o terno e a gravata por adereços de campanha e começaram a se engajar nas disputas pelo País. Eles têm gravado vídeos para as redes sociais e para a TV, subido em carros de som, participado de caminhadas e comícios.

Para garantir voto aos aliados, seis ministros saíram de férias entre setembro e outubro para se dedicar à reta final das campanhas em suas bases eleitorais.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), tem participado ativamente da campanha à prefeitura do correligionário Luiz Fernando, em São Bernardo do Campo (SP). Marinho saiu de férias em 13 de setembro e voltará à chefia da pasta em 7 de outubro, um dia após o primeiro turno.

As atividades de campanha têm sido compartilhadas pelo ministro em suas redes sociais. Em uma das postagens, Marinho aparece em cima de um carro de som ao lado do seu candidato e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que apesar de seguir trabalhando tem tirado parte do tempo para participar de campanhas e gravar vídeos eleitorais. Haddad também gravou um vídeo de apoio à candidata Natália Bonavides (PT), que tenta conquistar a prefeitura de Natal.

Mesmo afastado temporariamente, Marinho tem sido cobrado pelas redes sociais acerca de assuntos do Ministério do Trabalho. Uma pauta recorrente é o saque-aniversário do FGTS, que deve ser extinto por meio de um projeto de lei do governo federal.

Nas postagens de campanha de Marinho, chovem comentários sobre o tema, e a candidatura de Luiz Fernando acaba passando despercebida. “Acaba logo o saque aniversário, para já!”, “Sim ao saque aniversário, sim ao poder de escolha do povo” e “O Brasil pegando fogo e vocês querendo tirar o saque do FGTS” são alguns dos comentários.

Afastamento coletivo

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP), foi autorizado por Lula a tirar férias de 23 de setembro a 7 de outubro, quando se dedicará aos palanques da sua base no Maranhão. No mesmo período, os ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), e da Educação, Camilo Santana (PT), também se afastarão.

Santana apoia a candidatura à prefeitura de Fortaleza de Evandro Leitão (PT), que também recebeu o apoio do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT). Pelas redes sociais, o ministro afirmou que o candidato tem compromisso com a redução da desigualdade e ressaltou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sabemos que Evandro é o único candidato em Fortaleza que tem compromisso com a redução da desigualdade (…) Evandro tem o apoio de Lula e Camilo para implantação de projetos que vão tornar Fortaleza uma cidade melhor”, afirmou Dias em vídeo divulgado pela campanha.

Camilo, por sua vez, já havia afirmado no começo de agosto que entraria “fortemente” na campanha pela prefeitura da capital cearense e desde então tem atuado para impulsionar o nome de Evandro.

Em Cuiabá, Lúdio Cabral (PT) recebeu o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), para atos de campanha, como carreatas e comícios. Além de ser conterrâneo do candidato, Fávaro é pai da candidata à vice, Rafaela Fávaro (PSD).

Cabral também recebeu vídeos de apoio dos ministros Nísia Trindade (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Cida Gonçalves (Mulheres), Fernando Haddad, Paulo Teixeira e André de Paula (Pesca), que saiu de férias na última terça-feira e retorna ao cargo em 7 de outubro.

André de Paula (PSD) já fez 25 publicações em suas redes sociais dedicadas a aliados em Pernambuco, seu reduto eleitoral. Sua prioridade, no entanto, é a candidatura de sua filha, Déa de Paula (PSD), que tenta uma vaga na Câmara Municipal do Recife.

Lula também autorizou as férias da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), de 27 de setembro a 4 de outubro. A ministra pediu afastamento para participar da campanha do vereador Vinicius Castello (PT) à prefeitura de Olinda (PE).

Enquanto isso, em Minas Gerais, o candidato do PT à prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, recebeu Nísia Trindade para um ato de campanha na quarta-feira. O deputado afirmou que a presença da ministra era estratégica, já que o município tem a saúde entre as principais pautas eleitorais.

“Foi um pedido do presidente Lula, a saúde é uma grande questão em Belo Horizonte e com a presença dela estamos passando o recado à população de que haverá segurança para resolver esses problemas”, afirmou Correia.

Ele também recebeu a visita dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Marina Silva (Meio Ambiente), Luiz Marinho, Cida Gonçalves e Paulo Teixeira.

Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), tem se dedicado intensamente às campanhas de aliados no interior da Bahia, com caminhadas, carreatas e comícios. Ele está afastado, no entanto, da disputa em Salvador, onde o candidato Geraldo Júnior (MDB) levou a melhor nas costuras pelo apoio do presidente Lula.

2024-09-22