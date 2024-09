Política Janja se distancia de campanhas eleitorais: a duas semanas do primeiro turno, primeira-dama ainda não participou de nenhum evento; cúpula do PT minimiza distanciamento

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Em Nova York (EUA), Janja participou de evento na sede da ONU. (Foto: Divulgação/Cláudio Kbene)

Cotada como cabo eleitoral do PT com participação intensa em campanhas, a primeira-dama Janja da Silva ainda não participou de nenhum evento a duas semanas do primeiro turno. Pessoas próximas afirmam que o roteiro inicial deve se reduzir a uma provável agenda, ainda não marcada, com mulheres em São Paulo, na campanha de Guilherme Boulos (PSOL). O deputado federal é a principal aposta de Lula na disputa pelas prefeituras.

Candidaturas com as quais o PT contava com a presença de Janja vêm enfrentando dificuldades — assim, a ausência da primeira-dama pode evitar vinculações a derrotas. Maria do Rosário, por exemplo, perdeu força em Porto Alegre na disputa com Sebastião Melo (MDB) (41% a 24% das intenções de voto). Em Campo Grande, Camila Jara está apenas em quarto lugar, com 8%, mesmo índice de Candisse Carvalho em Aracaju, enquanto Natalia Bonavides, com 18%, ainda tenta uma vaga no segundo turno em Natal. Os índices são baseados nas pesquisas Quaest mais recentes.

A assessoria de Janja informou que as participações ainda estão sendo fechadas. Aliados justificam a guinada em função de outros compromissos no período. Há uma aposta, no entanto, que ela e Lula tenham uma presença mais ativa em palanques no segundo turno.

Na largada da campanha, Janja passou por um procedimento estético que a deixou duas semanas longe de eventos públicos. No início de setembro, ela foi ao Catar para participar de um evento sobre educação.

Essa viagem fez Janja desmarcar uma ida a Goiânia para reforçar a candidatura da deputada federal Adriana Accorsi, que tem 22% das intenções de voto, segundo a Quaest, em empate técnico na liderança com Sandro Mabel (União), com 24%. Caso a parlamentar avance, será a primeira representante feminina a ir para o segundo turno na capital goiana.

“Chegamos a marcar uma data, mas acabou acontecendo o evento no Catar. Tem possibilidade de ela vir ainda”, espera Accorsi.

Na última semana, Janja antecipou a ida para Nova York (EUA) para participar de um painel sobre fome na Universidade de Columbia e de painéis na sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a ida aos Estados Unidos, Janja também não conseguiu participar de uma agenda em São Paulo para a qual foi convidada. Na última terça (17), ocorreu a caminhada das mulheres apoiadoras de Boulos, com a vice Marta Suplicy, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a mulher do deputado, Natalia Szermeta.

A expectativa era que Janja viajasse pelo País e fosse a capitais com chance de vitória. Em março, ela foi uma das protagonistas de um encontro de pré-candidatas em Brasília.

“Quero dizer do meu compromisso de estar com vocês este ano”, afirmou.

A cúpula petista minimiza o distanciamento da primeira-dama na campanha e afirma que o que foi solicitado a ela foi feito. No início de setembro, Janja passou uma tarde na sede nacional do PT em Brasília para gravar vídeos para diversas candidatas mulheres. O material foi enviado para às candidatas.

