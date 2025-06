Acontece Mirage Circus realiza sessão solidária no dia 2 de julho em apoio às vítimas das chuvas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do circo nos dias 1 e 2 de julho, na Avenida Padre Cacique, 1359, ao lado do Beira-Rio, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Mirage Circus — atualmente considerado o maior e melhor circo da América Latina, com o ator Marcos Frota como anfitrião — promoverá um espetáculo solidário no dia 2 de julho, às 19h, em Porto Alegre. A apresentação tem como objetivo arrecadar cobertor, travesseiro, lençol, destinados às famílias gaúchas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital e diversas regiões do estado.

Para garantir o ingresso, será necessário a doação de 1 Item por ingresso (Cobertor, Travesseiro ou Lençol). Todos os itens arrecadados serão destinados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela distribuição às famílias atingidas.

Ponto de troca

A retirada dos ingressos será feita diretamente na bilheteria do Mirage Circus, nos dias 1 e 2 de julho, na Av. Padre Cacique, 1359 – Praia de Belas, ao lado do Estádio Beira-Rio.

Sobre o Mirage Circus

O Mirage Circus oferece uma programação repleta de emoção e adrenalina, com artistas nacionais e internacionais em apresentações de trapézio, ilusionismo, acrobacias, motocross freestyle — com saltos de mais de 20 metros — e o clássico globo da morte. Os espetáculos também contam com a irreverência do palhaço Potato, a beleza do corpo de balé e diversas outras atrações que encantam o público de todas as idades.

Serviço

Espetáculo solidário no Mirage Circus

Endereço: Av. Padre Cacique, 1359 – Praia de Belas, ao lado do Beira-Rio, Porto Alegre

Data: 2 de julho

Horário: 19h

Troca de ingressos: 1 e 2 de julho, na bilheteria do circo – Funcionamento: De 10h às 21h

Instagram: @miragecircusbrasil

