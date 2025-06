Acontece Tradicional brechó da AMeHSP ocorre neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os produtos excedentes serão doados para entidades assistenciais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tradicional e aguardado brechó da associação dos Amigos da Memória do Hospital São Pedro (AMeHSP) vai ocorrer neste domingo (29), a partir das 10 horas, no Clube Esportivo Caminho do Meio, localizado na rua São Manoel, n° 556, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Após o cancelamento do evento no ano passado devido à enchente, os voluntários da AMeHSP estão otimistas com a edição deste ano do brechó. Como se repete há 15 anos, o evento tem foco total em arrecadar fundos e contribuir, ainda mais, no resgate e na preservação da história e da memória do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

Serão oferecidos os mais diversos produtos como peças de roupas femininas, masculinas e infantis, acessórios, artigos para decoração, entre outros. O brechó estará aberto até as 17 horas e os produtos excedentes serão doados para entidades assistenciais.

Sobre a AMeHSP

A Associação Amigos da Memória do Hospital Psiquiátrico São Pedro é uma organização não governamental que completa 23 anos em setembro. A associação, formada por voluntários de diversas áreas de atuação, realiza ações diversificadas visando à preservação e restauração do complexo histórico do Hospital Psiquiátrico São Pedro, centro de referência no ensino, na pesquisa e na atenção à saúde mental do estado.

Em fevereiro deste ano, a AMeHSP foi selecionada em dois editais de fomento à cultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que serão usados para financiar projetos para o acervo do Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital (MEOC-HPSP) e, assim, contribuir para a preservação da memória do Hospital.

Atualmente, a direção da associação, do biênio 2023-2025 é formada pelos seguintes voluntários: Barbara Elisabeth Neubarth, presidente; Vanessa Aquino, vice-presidente; Everton Quevedo, secretário; Ângela Pomatti, vice-secretária; Blanca Luz Brites, tesoureira e Maria Ângela Aguiar, vice-tesoureira. A gestão compreende o biênio 2023-2025.

A AMeHSP nas redes:

www.facebook.com/AMeHSP e www.instagram.com/amigoshsp/

Serviço:

Brechó da AMeHSP 2025

Dia: 29 de junho – domingo

Horário: das 10h às 17h

Local: Clube Caminho do Meio – Rua São Manoel, 556 (atrás do Hospital de Clínicas).

Estacionamento fácil.

Coordenação do brechó AMeHSP 2025: Andréa Bonow

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/final-de-semana-sera-marcado-pelo-brecho-da-amehsp-na-capital/

Tradicional brechó da AMeHSP ocorre neste domingo em Porto Alegre

2025-06-26