Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

A pernambucana Luana Cavalcante, de 25 anos, foi eleita Miss Brasil 2024. Foto: Reprodução/YouTube A pernambucana Luana Cavalcante, de 25 anos, foi eleita Miss Brasil 2024. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

A pernambucana Luana Cavalcante, de 25 anos, foi eleita Miss Brasil 2024 em concurso realizado no Teatro Gamaro, em São Paulo, na noite dessa quinta-feira (19). O evento contou com a presença de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, e foi apresentado por Julia Gama, vice-campeã do Miss Universo 2020. Luana será a primeira mãe na história a carregar o título do país no concurso internacional.

Dentre os jurados, estava a primeira Miss Brasil negra, a gaúcha Deise Nunes, eleita em 1986. A mineira Natália Guimarães, que ficou em segundo lugar no Miss Universo 2007, e a mato-grossense Jakelyne Oliveira, que ficou em quinto lugar no concurso realizado em 2013, também compuseram a mesa.

Inicialmente, os jurados definiram o Top 13 da edição, que contou com três mães das sete que participaram, sendo elas, Tatiana Gonçalves (Minas Gerais), Luana Cavalcante (Pernambuco) e Laryssa Costa (Acre). Lulu Oliveira, candidata mais velha a concorrer ao título, com 41 anos, não se classificou.

Durante o concurso, a gaúcha Ieda Maria Vargas, que venceu o Miss Universo 1963, foi homenageada pela organização, e, pouco depois, Julia Gama, que não coroou sua sucessora em 2021, a cearense Teresa Santos. No entanto, na final do Miss Universo Brasil 2024, ela pôde fazer seu desfile de despedida.

A Miss Brasil 2024 viajará para o México em novembro, onde ocorre, no dia 16, a final do Miss Universo. Caso vença, ela será a terceira brasileira a conquistar o título.

Luana é uma modelo e atriz, que já estrelou filmes, como Batalha de Saipan e Filhos do Mangue. Atualmente, ela mora na Itália.

Neste ano, a capital mexicana sediará o concurso, que deve receber 133 candidatas e ser o mais inclusivo da história. O Miss Universo 2023, por exemplo, recebeu mães e mulheres casadas. Por outro lado, a edição de 2024, além deste grupo, irá receber mulheres com idades acima de 28 anos.

Até então, com 36 anos, Jennifer Colombo, da Costa Rica, é a candidata com mais idade a concorrer ao título de Miss Universo.

2024-09-20