Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

A partir desta sexta, o funcionamento será até a Estação Farrapos, totalizando 19 pontos de embarque e desembarque Foto: Divulgação A partir desta sexta, o funcionamento será até a Estação Farrapos, totalizando 19 pontos de embarque e desembarque. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de quatro meses depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) voltará a operar em Porto Alegre. A partir desta sexta-feira (20), o funcionamento será até a Estação Farrapos, totalizando 19 pontos de embarque e desembarque.

A previsão, de acordo com a empresa, é de que até o dia 24 de dezembro, o serviço esteja restabelecido em sua totalidade. O trajeto até a Capital havia sido suspenso no dia 3 de maio. E a retomada parcial aconteceu no dia 30 de maio.

Para o translado da Estação Farrapos até o centro da capital será oferecido transporte gratuito que sairá ao lado da Estação Farrapos até o terminal na Júlio de Castilhos, no Centro Histórico. A empresa que irá realizar esse serviço será definida em licitação, e deve ser anunciada.

Em coletiva de imprensa, a empresa comunicou que foi lançado um edital no valor de R$ 120 milhões para a recuperação das três subestações de energia, Farrapos, em Porto Alegre, e São Luís e Fátima, em Canoas. De acordo com a empresa o objetivo é reconstruir as estruturas com cota elevada para garantir que os equipamentos não sejam afetados por novas inundações.

No momento, destas subestações, somente a São Luís está funcionando, com 50% da sua capacidade. A circulação dos trens até a Estação Mercado depende dessa recuperação da subestação de energia na Farrapos. A expectativa é que as 22 linhas estejam funcionando até o dia 24 de dezembro, contemplando as três estações restantes: São Pedro, Rodoviária e Mercado.

Atualmente a empresta transporta cerca de 60 mil passageiros. A expectativa é de que, com o retorno da operação na Estação Farrapos, seja em torno de 100 mil pessoas. Antes das enchentes eram transportados por volta de 116 mil. A projeção é que o intervalo entre os trens seja de 14 minutos. A tarifa é de R$ 4,50.

