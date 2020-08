Dezenas de agricultores se reuniram, por volta das 9h do domingo (30), para acompanhar uma missa especial em ação de graças aos trabalhadores e também para benzer tratores.

Essa é a oitava edição da missa e, desta vez, por causa da pandemia do coronavírus, foi realizada no estilo drive-in no estacionamento da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a celebração, também foi realizada uma procissão pelas ruas da cidade, além do já conhecido desfile e bênção dos tratores. “Esse é um momento para valorizar todo o esforço e trabalho dos agricultores do município e demonstrar a dedicação dos produtores de Colombo”, disse o Secretário de Agricultura e Abastecimento, Marcio Toniolo.

Coronavírus no Paraná

Com a confirmação de mais 1.620 novos casos de Covid-19, o Paraná registra 129.211 diagnósticos positivos da doença. Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) no domingo (30) mostra que o estado soma 3.212 mortes desde o início da pandemia , 17 a mais do que no levantamento de sábado (29).

Em todo o estado, 85.464 pessoas se recuperaram do novo coronavírus. O número representa uma taxa de 66,1% do total de pessoas infectadas. A taxa de letalidade da Covid-19 no Paraná está em 2,5%, segundo o relatório. A Sesa informou que 971 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 793 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 178 pela rede particular.

O levantamento apontou ainda que há outros 1.182 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus. Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a macrorregião Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — registra a maior taxa de ocupação de leitos para adultos.

Em Curitiba, a prefeitura informou no domingo (30) que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 84% De acordo com o boletim, foram feitos 519.795 exames pela rede pública e laboratórios credenciados no estado. Por dia, de acordo com a Sesa, são realizados 5,6 mil exames. Deste total, 359.457exames deram negativo e 7.529 estão em análise.

Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos. O relatório aponta que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,8 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 68,2 anos.

A maior parte do total de pessoas que morreram é formada por homens: 60% (1.925 mortes). As mulheres representam 40% (1.287) das vítimas. Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 61.498 homens (48%) e 67.713 mulheres (52%).

O levantamento da secretaria aponta que 398 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus.De acordo com a secretaria, outros 1.392 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. Trinta e nove deles morreram pela doença.