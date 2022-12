Ciência Missão Artemis 1: Veja a última imagem da Terra feita pela cápsula Orion

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Terra com aspecto de "Lua minguante", com uma parte iluminada pelo Sol e outra à noite. Foto: Divulgação/Nasa Terra com aspecto de "Lua minguante", com uma parte iluminada pelo Sol e outra à noite. (Foto: Divulgação/Nasa) Foto: Divulgação/Nasa

Considerada o ponto de partida para uma nova era da exploração lunar e do espaço profundo, a missão Artemis 1 foi concluída com sucesso no dia 11 de dezembro, com um mergulho às 14h40min (pelo horário de Brasília) na costa da Baixa Califórnia, estado mexicano que faz fronteira com a Califórnia dos EUA.

A espaçonave reentrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 40 mil km/h, cerca de 32 vezes a velocidade do som, exatos 25 dias depois de decolar no topo do foguete Space Launch System (SLS) a partir do Centro Espacial Kennedy, da Nasa, na Flórida, com o intuito de abrir caminho para a instalação da presença humana na Lua de forma sustentável.

No trajeto de volta para casa, antes de enfrentar a turbulenta reentrada, Orion captou um impressionante último registro do nosso planeta azul na imensidão escura do cosmos, e a agência espacial norte-americana compartilhou o vídeo em tempo real pelo Twitter.

O principal objetivo desse voo não tripulado era circundar nosso satélite natural para testar tecnologias essenciais para todas as outras missões do Programa Artemis, como o megacomplexo veicular formado pelo SLS e a cápsula Orion, além dos sistemas de comunicação e de suporte de vida.

Durante a missão, Orion chegou a quase 435 mil km da Terra, atingindo o ponto mais distante que qualquer veículo espacial construído para transportar humanos já esteve do nosso planeta.

De acordo com o site Space.com, a marca anterior, de 400.171 km, é da missão Apollo 13, que, na verdade, nem deveria viajar tão longe. A espaçonave deu uma volta ao redor da Lua em vez de pousar na superfície depois que um tanque de oxigênio no módulo de serviço falhou.

Depois desse voo inaugural do Programa Artemis, o próximo é esperado para 2024, com tripulantes a bordo da missão Artemis 2, que foi projetada para repetir o mesmo circuito, também sem chegar a pousar em solo lunar.

Isso, de fato, só deve acontecer entre 2025 e 2026, com a missão Artemis 3, que finalmente levará a humanidade a pisar de novo na Lua, mais de meio século depois da nossa última visita, feita em 1972, com a missão Apollo 17.

Um fato curioso que relaciona a mais recente missão lunar tripulada com a Artemis 1 é que o retorno da cápsula Orion à Terra se deu exatamente 50 anos depois que os astronautas Eugene Cernan e Harrison Schmitt entraram para a história como os últimos dos 12 homens que colocaram os pés na Lua.

