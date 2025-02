Rio Grande do Sul Missão oficial gaúcha conhece na Holanda o sistema de prevenção de enchentes

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Acompanhados de suas comitivas, Eduardo Leite e Sebastião Melo permanecem no país europeu até quarta-feira. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participaram de uma série de atividades nessa sexta-feira (21) em Haia, na Holanda. Com foco na busca de conhecimento e cooperação técnica para prevenção e gestão de enchentes, a programação incluiu uma visita à sede da agência estatal RVO, especializada em sustentabilidade econômico-ambiental.

Esse foi o primeiro dia de uma missão oficial conjunta que continua até a próxima quarta-feira (26), totalizando cerca de dez cidades do país europeu, referência mundial no assunto. Quase 30% de seu território está abaixo do nível do mar e, portanto, sujeito a inundações.

“Além das soluções técnicas, viemos conhecer especialmente a gestão desse sistema, para entender como eles definem financiamentos, incentivos ao setor privado a participação da sociedade nesse processo”, declarou o governador gaúcho.

Em uma rodada de conversa, os participantes – incluindo membros das comitivas de Leite e Melo – debateram soluções em gestão hídrica, com foco em prevenção de enchentes. Eles também conheceram soluções apresentadas por dez empresas que trabalham com temas como resiliência climática, gestão de solos, proteção contra cheias e irrigação.

“Lidamos com inundações há décadas, com vasta experiência acumulada para transmitir e também aprender”, declarou a enviada especial para a Água do Reino dos Países Baixos, Meike van Ginneken. “Essas missões nos ajudam a qualificar nossas estratégias quando as revisitamos para apoiar outras localidades.”

Neste sábado, as comitivas conhecerão de perto um sistema urbano que utiliza espaços reservados para que a água em excesso transbordem sem impactar a vida na cidade, em uma iniciativa conhecida como “room for the river” (“espaço para o rio”, em livre tradução do inglês). A missão gaúcha tem como anfitrião Caspar van Rijnbach, chefe de um escritório de representação de seu país em Porto Alegre.

Composição

Participam da missão oficial os secretários estaduais da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, juntamente com o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Luciano Boeira.

Pela prefeitura, acompanha Sebastião Melo a seguinte equipe: Germano Bremm, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade); Bruno Vanuzzi, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae); Alex Zanoteli, diretor de Drenagem do órgão; e Carlos Eduardo Tucci, contratado pela prefeitura para reformular o sistema de proteção contra cheias na capital gaúcha.

(Marcello Campos)

2025-02-21