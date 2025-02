Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de abertura de empresas

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Análise tem por base os quatro últimos meses do ano passado. (Foto: Freepik)

O Rio Grande do Sul foi o Estado com maior número de empresas abertas no terceiro quadrimestre (setembro a dezembro) do ano passado. A informação consta em relatório publicado esta semana pelo governo federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp).

De acordo com o relatório oficial, foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no período. O número é 4,1% superior ao contabilizado do quadrimestre anterior e também ficou 17,5% acima do desempenho dos últimos quatro meses do ano anterior.

O Estado ocupa, ainda, o segundo lugar dentre as unidades federativas com menor tempo necessário à abertura de uma empresa: no terceiro quadrimestre de 2024, a espera era de nove horas – cerca de três horas a menos que a média do terceiro quadrimestre de 2023.

Na avaliação do titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, os resultados positivos refletem a recuperação do Rio Grande do Sul ainda em 2024, ano das enchentes recordes que afetaram diretamente a economia gaúcha:

“Esses números indicam que a condução do governo do Estado, diante dos problemas causados pelas enchentes, está sendo assertiva. Estamos conseguindo, por meio da disponibilização de recursos e de outras diretrizes, oferecer um ambiente propício ao empreendedorismo”.

A presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback Mazzardo, enfatiza a importância das políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo para essa posição de destaque no boletim do governo federal:

“O trabalho da autarquia em parceria com o governo do Estado é importante para alavancar o empreendedorismo gaúcho, contribuindo para a desburocratização no processo de abertura de novas empresas”.

Na lista de projetos da JucisRS que auxiliaram o Estado a ocupar o primeiro lugar do ranking está a plataforma “Tudo Fácil Empresas”, que permite a abertura de novos negócios em até 10 minutos, de forma totalmente gratuita e sem burocracia.

Além disso, o programa “Tá Na Mão – Empresas” possibilita a abertura de empresas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Basta acessar o número (51) 98137-0160 e interagir com o esquema perguntas e respostas no chat.

Economia criativa

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE) de Porto Alegre abriu consulta online sobre o cenário da economia criativa na cidade. O objetivo é mapear as demandas de qualificação profissional, alinhar estratégias e estimular o setor.

Disponível até 14 de março por meio de link no site prefeitura.poa.br/smdet, o questionário foi desenvolvida pelo Comitê Municipal de Economia Criativa, em parceria com PUCRS, Feevale e Unisenac, o questionário é voltado a profissionais que já atuam em áreas como artes, entretenimento, moda, design e gastronomia. Os resultados devem ser conhecidos a partir de abril.

“A indústria criativa representa hoje uma parcela significativa da economia brasileira, empregando mais de 7 milhões de pessoas. Com esta pesquisa, poderemos identificar as principais necessidades e auxiliar na criação de políticas públicas de fomento ao setor”, ressalta a titular da SMDETE, Rosani Pereira.

(Marcello Campos)

