Ciência Missão para buscar amostras em Marte é adiada para 2028

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

A operação irá trazer de volta itens recolhidos no Planeta Vermelho, mas, para reduzir o risco de falha, houve uma mudança no cronograma. (Foto: Reprodução)

A missão da Nasa e da Agência Espacial Europeia (ESA) que faria um viagem para buscar amostras em Marte em 2026 foi adiada por dois anos por “questões de segurança”. Chamada de Mars Sample Return (MSR), a operação irá trazer de volta itens recolhidos no Planeta Vermelho, mas, para reduzir o risco de falha, houve uma mudança no cronograma.

Segundo um dos diretores de ciência da agência dos EUA, Thomas Zurbuchen, o programa espacial previa um único lançamento de dois equipamentos: o Sample Retrieval Lander (SRL), feito pela Nasa, e que será transportado pelo Fetch Rover, da ESA, e irá recolher as amostras sob a “custódia” do rover Perseverance; e o foguete Mars Ascent Vehicle (MAV) da Nasa, que irá para a superfície de Marte para colocar em órbita as amostras.

A última etapa será feita pelo Earth Orbiter, da ESA, um veículo que vai orbitar em Marte, pegar as amostras e as trazer de volta para a Terra.

Porém, segundo Zurbuchen, fazer a utilização de um único lander para levar tudo significaria um risco “ainda mais alto” de erro e precisaria de um escudo térmico maior, uma propulsão mais forte durante o lançamento por conta do peso e a utilização da propulsão elétrica na fase de cruzeiro.

“O lançamento dividido em duas partes pode usar o mesmo sistema de pouso utilizado pela Perseverance e, antes ainda, pela Curiosity. E ainda evita a complexidade de um design maior”, acrescentou o diretor.

Assim, a Nasa e a ESA concordaram em fazer o lançamento de dois landers (o primeiro com o MAV e o segundo com Fetch Rover) em 2028 enquanto o Earth Orbiter será enviado em 2027. Assim, o retorno das amostras está previsto apenas para 2033.

Rovers

A sonda chinesa Tianwen-1, que orbita Marte, fotografou dois dos rovers que hoje exploram a superfície do planeta. Primeiro, o seu companheiro de missão — o rover Zhurong — e, depois, o rover Perseverance, da Nasa. As imagens, divulgadas pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA, na sigla em inglês), também oferecem uma visão do quanto esses robôs já percorreram na superfície marciana.

Em 7 de março deste ano, o orbitador Tianwen-1 fotografou o rover Perseverance quando ele estava a cerca de 200 metros a sudeste de seu local de pouso Otavia E. Butler Landing, na cratera Jezero.

Em outro registro, cuja data não foi informada pela CNSA, o rover Zhurong é destacado, além de seu trajeto percorrido desde chegou ao planeta e seus ferramentas que garantiram um pouso em segurança: o paraquedas e a plataforma de pouso.

A dupla Zhurong e Tianwen-1 foi lançada em julho de 2020 como a missão chinesa Tianwen-1 e chegaram ao Planeta Vermelho em fevereiro do ano passado. Até maio de 2021, eles se mantiveram juntos na órbita, até que o rover se separou do orbitador e realizou o primeiro pouso da China em Marte.

Até agora, o Zhurong já percorreu pelo menos 1,78 km pela superfície marciana e, assim como seu parceiro de missão, segue em boa saúde e coletando dados importantes sobre o planeta.

Já o Perseverance, que pousou por lá em fevereiro do ano passado, andou 6,34 km pela cratera Jezero. Enquanto o rover Perseverance se desloca para o seu principal local de estudo, um antigo delta na cratera Jezero, ele tem coletado amostras do solo marciana que serão enviadas para a Terra. Ele também conta com o auxílio do helicóptero Ingenuity para definir os melhor caminho em sua jornada.

