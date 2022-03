Mundo Mísseis de cruzeiro russos atingem centro de comando da Força Aérea ucraniana

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O comunicado disse que as consequências do ataque com mísseis estão sendo examinadas. Foto: Reprodução O comunicado disse que as consequências do ataque com mísseis estão sendo examinadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os militares ucranianos disseram em comunicado nesta sexta-feira (25) que as forças russas lançaram ataques com mísseis de cruzeiro no centro de comando da Força Aérea Ucraniana, no Centro-Oeste da Ucrânia, causando “destruição significativa” à infraestrutura.

“Hoje, 25 de março, por volta das 16h30min (11h30min pelo horário de Brasília), os ocupantes russos lançaram um ataque com mísseis no território do Comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia em Vinnytsia”, segundo o comunicado.

“Um total de seis mísseis de cruzeiro foram lançados pelos russos. Alguns deles foram atingidos pela defesa aérea. O restante atingiu várias estruturas, causando destruição significativa na infraestrutura”, continuou.

O comunicado disse que as consequências do ataque com mísseis estão sendo examinadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo