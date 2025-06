Rio Grande do Sul Mobilização da Defesa Civil estadual garante a entrega de donativos a vários municípios afetados pelas chuvas

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Material inclui ao menos 748 colchões, 230 cobertores, 588 telhas e 100 lonas. (Foto: João Pedro Rodrigues/ Secom-RS)

A mobilização de equipes da Defesa Civil estadual já garantiu, desde o início desta semana, a entrega de mais de 1,6 mil itens e 566 kits de donativos à população afetadas pelas chuvas em excesso em diversos municípios gaúchos. No Centro Logístico do órgão, em Porto Alegre, é intenso o movimento de organização dos produtos e carregamento dos caminhões que transportam a ajuda humanitária.

Na lista estão quase 800 colchões, mais de 230 cobertores, cerca de 600 telhas, 100 lonas, 310 kits de higiene e limpeza, 226 conjuntos de roupas e 30 de cama, mesa e banho. A primeira etapa dos trabalhos cotenplou Canoas, Jaguari, Mata, Santana do Livramento, Manoel Viana e Lajeado.

Somente na manhã dessa sexta-feira (20), dois veículos de carga lotados de contribuições partiram da capital gaúcha. Um teve com destino Lejeado, ao passo que o outro foi até Manoel Viana, onde a cheia do Rio Ibicuí deixou ao meno 76 pessoas desalojadas.

O motorista da prefeitura desse município, Diego Pires, foi a Porto Alegre para buscar cobertores, roupas, agasalhos e colchões, dentre outros itens: “Esse material vai ajudar as famílias do nosso município que estão sofrendo em razão da cheia. O Rio Ibicuí subiu muito rapidamente e desalojou várias pessoas. A população foi severamente atingida, e essa ajuda do Estado será muito importante neste momento”.

De acordo com o diretor-adjunto do Departamento de Logística da Defesa Civil, Major Gustavo do Nascimento, as equipes estão mobilizadas desde o início das previsões meteorológicas para organizar e distribuir o auxílio humanitário às áreas afetadas. Ele relata:

“Desde o início da semana, estamos preparando o material a fim de atender os municípios. Os caminhões estão percorrendo o Estado para garantir que a ajuda chegue o mais rápido possível às famílias”.

Campanha do Agasalho

O governo gaúcho deflagrou neste mês a edição 2025 da Campanha do Agasalho em nível estadual. Diferente de outros anos, a iniciativa tem como foco a arrecadação de cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho, em vez de roupas e calçados.

Todas as informações sobre a campanha, incluindo a lista de pontos de coleta, podem ser acessadas no site da Defesa Civil. Por meio do endereço virtual (defesacivil.rs.gov.br) também são veiculadas atualizações sobre o clima, alertas, orientações e outras informações de utilidade pública, em mais um momento desafiador para as autoridades e para a população.

(Marcello Campos)

