Rio Grande do Sul Governo gaúcho libera R$ 30 milhões para desobstrução imediata de rodovias danificadas pelas chuvas

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Equipes do Daer já percorrem os locais, conferindo estragos e prioridades. (Foto: Arquivo/Daer)

Nessa sexta-feira (20), o governo gaúcho anunciou a liberação de R$ 30 milhões para execução de serviços emergenciais de desobstrução em rodovias estaduais atingidas pelas chuvas em excesso nos últimos dias. Os recursos são geridos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com autorização de início imediato das obras.

As ações incluem limpeza de quedas de barreiras, contenção de taludes em áreas com erosão ou deslizamentos, recomposição de pavimentos, recuperação de cabeceiras de pontes e conserto de bueiros danificados, entre outras medidas.

“Estamos mobilizados para restabelecer a trafegabilidade com segurança nas regiões atingidas. Esse investimento emergencial reforça nossa prioridade em dar resposta rápida à população e assegurar o direito de ir e vir, especialmente em momentos críticos”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a resposta ágil foi possibilitada por contratos de conservação viária firmados previamente com empresas especializadas. Ele ressalta: “As equipes estão em campo mapeando os trechos afetados, definindo prioridades e dando sinal-verde ao início dos trabalhos assim que os levantamentos são concluídos”.

Outros anúncios

O montante faz parte de um total de R$ 60 milhões liberados para uma série de ações em caráter emergencial, diante dos estragos ocorridos em diversas áreas do Rio Grande do Sul nos últimos dias. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante reunião em Santa Maria (Região Central) com mais de 30 prefeitos e representantes de municípios afetados.

Conforme já mencionado, metade dos recursos têm como destino os reparos em rodovias. Já o restante são direcionados pelo modelo fundo-a-fundo da Defesa Civil estadual, mediante repasses diretos aos municípios em situação de emergência, sem exigência prévia de plano de trabalho.

“A prioridade é garantir agilidade”, declarou Leite. “Não vamos esperar relatórios detalhados para começar a apoiar. Vamos repassar de forma emergencial R$ 100 mil a cada município que decretar emergência. Depois, conforme os danos reportados, poderemos ampliar esse valor.”

Além das medidas imediatas, o governador destacou a importância de obras mais resilientes para enfrentar eventos climáticos cada vez mais extremos. Ele mencionou o trabalho que vem sendo feito com base nos aprendizados da enchente histórica de 2024 e a ampliação da estrutura estadual de Defesa Civil, com reforço técnico e de pessoal.

O chefe do Executivo estadual também ouviu as demandas dos prefeitos e reforçou o compromisso do governo em seguir próximo das prefeituras na resposta à atual situação e na reconstrução. “Contem conosco. Estamos aqui para facilitar e apoiar, com responsabilidade e foco nas soluções. Vamos enfrentar juntos mais esse desafio”, concluiu.

(Marcello Campos)

