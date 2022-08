Rio Grande do Sul Mobilização de vacinação nas escolas está programada para começar nesta quarta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Na vacinação da covid, por exemplo, há 156 mil crianças dos 5 aos 11 anos com a segunda dose em atraso e outras 52 mil, dos 12 aos 14 anos. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta quarta-feira (31) está previsto o início da mobilização de vacinação nas escolas do Estado. A estratégia foi proposta pela Secretaria da Saúde (SES) aos municípios para alavancar os índices de coberturas das doses do calendário básico e de campanhas como a da covid. Cada cidade, a partir de sua estrutura, fará a definição dos locais e datas onde a imunização estará disponível.

Pais e responsáveis também podem buscar essa informação junto às direções das escolas ou com Secretaria Municipal de Saúde da sua localidade. Todas escolas, sejam infantis, de Ensino Fundamental ou Médio, públicas ou particulares, estão convidadas a participar. Muitos municípios do Estado, inclusive, já vinham adotando a iniciativa nos últimos meses.

A proposta da SES é de que as equipes das Unidades Básicas de Saúde possam fazer o acompanhamento e monitoramento das cadernetas de vacinação dos alunos nos seus territórios. A partir desses dados, elaborar calendários para a visitação até a escola e ofertar as doses necessárias, com a autorização dos pais ou responsáveis.

O número de crianças a adolescentes a serem vacinados dependerá da quantidade desse público que tiver alguma dose em atraso ou no prazo para ser realizada. Na vacinação da covid, por exemplo, há 156 mil crianças dos 5 aos 11 anos com a segunda dose em atraso e outras 52 mil, dos 12 aos 14 anos.

Pelo calendário básico de vacinação, até os 7 anos de idade são 14 vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunizações e nove, a partir dos 7 anos. Fora do calendário básico há ainda as outras vacinas de campanhas, como a da covid e da gripe (influenza).

Queda nas coberturas

Índices baixos de vacinação aumentam os riscos para doenças imunopreveníveis, como coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, meningite, gastroenterite por rotavírus, hepatites A e B, entre outras.

Até o dia 9 de setembro, segue aberta a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos e a multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Considerando seis das vacinas previstas até o primeiro ano de idade, nos últimos anos em nenhuma delas foi alcançada a meta de vacinação de atingir ao menos 95% do público da idade preconizada, sendo que em 2020 nenhuma ficou acima dos 90%. Os dados de 2021 ainda são parciais, pois essas vacinas de rotina têm um prazo de até 12 meses para o município registrar as aplicações no sistema do Programa Nacional de Imunizações, mas já indicam que também ficarão abaixo do preconizado.

