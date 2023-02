Brasil Mocidade Alegre vence o carnaval de São Paulo pela 11ª vez

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

A campeã foi a quarta escola a entrar na Avenida no sábado (18), com o enredo "Yasuke", imigrante africano que se tornou um samurai respeitado no Japão. (Foto: Reprodução)

A Mocidade Alegre é a grande campeã do carnaval 2023 de São Paulo. A Mancha Verde ficou na segunda colocação, e a Império de Casa Verde, em terceiro lugar. A escola conquistou seu 11º título e, ao lado da Nenê de Vila Matilde, se torna a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai.

A campeã foi a quarta escola a entrar na Avenida no sábado (18), com o enredo “Yasuke”, imigrante africano que se tornou um samurai respeitado no Japão.

Apuração acirrada

A apuração das notas do carnaval 2023 de São Paulo aconteceu na tarde desta terça-feira (21), no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, apresentada pelo locutor Antônio Pereira da Silva Neto, o Zulu, e foi acirrada, decidida no critério de desempates.

As escolas Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas para o Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo.

Não foi permitida a entrada de torcida das escolas para acompanhar a apuração e cada uma delas pôde levar até dez representantes.

Sem punições

Nenhuma escola do Grupo Especial recebeu punição neste ano. Na tarde de segunda (20), a Liga das Escolas de Samba de São Paulo definiu a ordem que as notas dos quesitos serão reveladas. Ao todo, são nove quesitos e quatro jurados para cada um dos deles. Neste ano, os jurados podem dar notas de 8 a 10.

Desfile das campeãs

Para o desfile das campeãs, classificam-se as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, as duas primeiras colocadas do Acesso 1 e a primeira do Acesso 2. O desfile das campeãs acontece neste sábado (25).

São nove quesitos:

Harmonia: Analisa se os componentes da escola estão integrados, cantando o samba conforme o ritmo da bateria e fazendo as coreografias corretamente.

Bateria: Avalia o desempenho dos ritmistas e dos mestres de bateria acompanhando o samba-enredo. Além de alguns instrumentos obrigatórios, é importante que tudo esteja afinado.

Enredo: Nesse quesito é considerado se o tema está sendo bem contado na avenida, com a ajuda das alas e alegorias, e se o jurado e o público conseguem fazer uma leitura fácil da apresentação.

Alegoria: Julga os carros alegóricos: a beleza e a relação com o enredo.

Evolução: Julga a forma como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos e sem correr para cumprir o tempo do desfile.

Samba-Enredo: O jurado deve considerar se a letra do samba transmite o enredo proposto pela escola. Já a melodia deve provocar nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Comissão de frente: A coreografia conta com alguns movimentos obrigatórios, como a saudação ao público e a apresentação da escola. Jurados também dão nota para a fantasia.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Considera-se o entrosamento dos dois na coreografia, a graciosidade dos movimentos e, também, as fantasias.

Fantasia: Avalia a beleza e o significado das fantasias desfiladas. Os jurados também podem se atentar a detalhes e ao acabamento.

Os critérios de desempate foram:

Contabilizar todas as notas descartadas de todos os quesitos;

Mantido o empate, a avaliação começa pelo quesito fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, samba, evolução, alegoria, enredo, bateria e harmonia.

