Moda da Serra Gaúcha ganha mais espaço na Fenin 2023, maior feira de confecção da América Latina

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Setor malheiro se prepara para o projeto Experimente Farroupilha na Moda, que contará com cerca de 30 expositores na feira. Foto: Liane Neves Foto: Liane Neves

A Fenin 2023, maior feira de confecção da América Latina, está 30% maior que a edição anterior, com previsão de receber um público de mais de 15 mil CNJPs de todo o país, além de visitantes internacionais. Neste ano, o tradicional evento ainda trará uma novidade: o Experimente Farroupilha na Moda.

O projeto, desenvolvido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Farroupilha, busca dar mais visibilidade ao polo da Moda na região da Serra Gaúcha. Cerca de 30 expositores estarão na Fenin antecipando as tendências para 2023.

Segundo a estilista e responsável pelo marketing da Malhas Cida, Thaís Vedovelli Fiorio, uma das empresas que irá expor no evento junto ao projeto, a expectativa é mostrar o trabalho realizado na cidade para o mundo. “A Fenin tem muita gente vindo de fora, então queremos apresentar para o Brasil e para o mundo o quanto é significativa a qualidade, o glamour e a autenticidade das peças produzidas em Farroupilha”, explica.

Além do stand trazer as tendências mais elegantes para o inverno, inspirado nas grandes marcas internacionais, o Experimente Farroupilha na Moda também vai contar com um espaço exclusivo para negociação, pensado especialmente para as marcas e guias de turismo de compras que pretendem fechar negócios no evento. A ideia é que todos os três pilares tenham benefícios com a iniciativa: fabricantes, agentes e guias de compras e o cliente final.

“Escutamos o setor e decidimos que desenvolver um espaço específico para conversar e fechar negócios na feira era uma prioridade”, conta o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. “Afinal, não queremos que a nossa indústria seja somente para alguns, queremos que pessoas de toda a América Latina tenham acesso aos produtos. Farroupilha tem a moda no DNA e está se tornando cada vez mais reconhecida nacionalmente por sua indústria e por projetos como esse, com os quais podemos apresentar a qualidade da Serra e apoiar os nossos fabricantes.”

Para Fiorio, a novidade é um ponto estratégico: “É uma ótima forma de conhecer novos clientes, pessoas que não costumam vir até a nossa fábrica e que não conhecem a marca. São clientes que talvez nunca tivéssemos a oportunidade de encontrar fora de uma feira internacional”.

A Fenin acontece entre os dias 24 e 27 de janeiro, no Serra Park, em Gramado.

