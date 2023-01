Acontece Fórum debate perspectivas econômicas para 2023

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento realizado pela Amcham Porto Alegre contará com a participação de nomes relevantes do setor no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um novo governo à frente do Brasil, após um período de transição bastante turbulento, e a rotina pós pandemia ainda voltando ao novo normal, 2023 carrega muitas dúvidas sobre o que esperar do cenário econômico, tanto no âmbito nacional quanto estadual. Para entender quais são os desafios para os próximos 12 meses, a unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre) realiza no dia a primeira edição do Fórum de Economia Amcham.

O evento irá reunir executivos gaúchos para falar sobre caminhos para o futuro econômico do Brasil, perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), gastos fiscais do governo e taxas de juros para 2023. O encontro contará com a presença de grandes economistas dos segmentos de mercado mais ativos no Estado, como Pricila Santana, nova secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul; Antônio da Luz, economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul); Patrícia Palermo, economista, professora e palestrante; e Joel Maraschin, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.

O Fórum abre a agenda de atividades da Amcham para este ano. Reconhecida por promover conexões transformadoras e incentivar o empreendedorismo no Rio Grande do Sul, a entidade prevê uma série de eventos e capacitações que unem executivos e startups com foco no desenvolvimento da economia gaúcha, dando continuidade a projetos de sucesso como o RS Avança, Amcham Arena e Amcham SX, que discutem e propõem soluções inovadoras para o setor.

“Identificamos as necessidades trazidas pelos associados e buscamos meios para o fortalecimento da economia. Formamos uma grande rede composta por agentes dispostos a fazer o Estado crescer cada vez mais. Nessa primeira edição do Fórum, descobriremos quais são as possibilidades para o futuro econômico do Estado e do Brasil e o que podemos fazer para o seu fortalecimento desde já”, afirma a gerente regional da Amcham, Daniela Bahmed Ferreira.

O Fórum ocorrerá de forma presencial na sede da Amcham Porto Alegre, na Rua Pedro II, 861, bairro Higienópolis, das 9h às 12h. Inscrições acontece pelo site amcham.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece