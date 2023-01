Acontece Pontal Shopping será inaugurado em 26 de abril, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Complexo Multiuso Pontal localiza-se às margens do Guaíba, na Zona Sul Foto: Patrick Carrion/Divulgação O Complexo Multiuso Pontal localiza-se às margens do Guaíba, na Zona Sul. (Foto: Patrick Carrion/Divulgação) Foto: Patrick Carrion/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pontal Shopping, um dos principais empreendimentos em construção no Rio Grande do Sul, iniciará oficialmente as suas operações no dia

Um evento que marcou os 100 dias para a abertura do empreendimento foi realizado na terça-feira (17), no Double Tree by Hilton Porto Alegre. “O Pontal tem o propósito de oferecer experiências únicas e, até mesmo, inéditas, a partir de operações de lazer, gastronomia, entretenimento, saúde, serviços, conectividade, sustentabilidade e segurança. Vai muito além do que apenas o processo de compra”, afirmou o sócio-diretor da SVB Par, Angelo Boff.

“Temos um tenant mix inteligente, que vai revolucionar a experiência de consumo de gaúchos e turistas”, reforçou o diretor corporativo da empresa, Ricardo Jornada. “Serão gerados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, promovendo o aquecimento da economia”, destacou.

Entre as operações já confirmadas no segmento de moda e serviços, estão lojas âncoras de marcas consagradas como Hugo Boss, Barthelemy, Yuool, Twenty Four Seven, Estética Meia Hora e Biketech.

Já o setor de gastronomia á o 20BARRA9 no rooftop com vista para o Guaíba, Diego Andino Pâtisserie, cervejaria Salvador Brewing Co., Mamma Mia, Kopenhagen, Freddo, Gelateria Gianluca Zaffari, entre outras operações. O empreendimento contará ainda com um Hard Rock Café.

Outra novidade do Shopping Pontal será o Market Hall, um amplo espaço com mais de 2 mil m² e conceito inspirado nos Market Halls internacionais, como um grande mercado compartilhado.

Quem circula pelo complexo multiuso já pode contar com algumas operações que começaram a funcionar em 2022, como o quiosque do Saúde no Copo, no charmoso Átrio Pontal, a megaloja da Leroy Merlin e o DoubleTree by Hilton, que está em sistema de soft opening.

Em fase de finalização, está o Centro Médico com aproximadamente 700 m², que será operado pelo Hospital Moinhos de Vento.

Idealizador de todo o projeto, o presidente da SVB Par, Saul Veras Boff, celebra o momento: “O Pontal é a realização de um sonho que começou há muitos anos. Viver este momento, em que faltam apenas 100 dias para ver esse empreendimento fantástico começar a operar, é motivo de grande orgulho para mim e para todos aqueles que se dedicaram arduamente para construí-lo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece