Rio Grande do Sul Mutirão de vasectomias é realizado em Alvorada

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa pretende zerar a fila de mais de 200 pacientes que aguardam para realizar o procedimento Foto: Divulgação A iniciativa pretende zerar a fila de mais de 200 pacientes que aguardam para realizar o procedimento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para incentivar o engajamento dos homens no planejamento familiar, a prefeitura de Alvorada e a Secretaria Estadual de Saúde estão promovendo um mutirão de vasectomias no município.

A iniciativa pretende zerar a fila de mais de 200 pacientes que aguardam para realizar o procedimento. Obrigatoriamente, eles devem ter participado das reuniões sobre planejamento familiar com a equipe de saúde multidisciplinar, estar com os documentos em dia e com o termo de consentimento assinado.

As cirurgias são realizadas no Hospital São Francisco de Assis. A secretária de Saúde de Alvorada, Neusa Abruzzi, destacou a importância do mutirão: “Estamos unindo forças nessa iniciativa, que vai zerar a fila de espera e garantir mais qualidade de vida para nossa gente”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul