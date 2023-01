Rio Grande do Sul Atividades turísticas avançam no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

O Cristo Protetor, em Encantado, é um dos atrativos que impulsionaram o turismo no Estado em 2022 Foto: Divulgação O Cristo Protetor, em Encantado, é um dos atrativos que impulsionaram o turismo no Estado em 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O índice de atividades turísticas no Rio Grande do Sul avançou 7,4% em novembro de 2022 em relação ao mês anterior, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Essa foi a primeira alta após quatro meses de queda, quando o Estado acumulou um recuo de 14,7%. Com isso, o segmento de turismo se encontra 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Na comparação entre novembro de 2022 e o mesmo mês de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no RS apresentou expansão de 15%. O crescimento ocorrido no Estado ficou entre os mais intensos em novembro, acompanhado de São Paulo (0,7%) e Paraná (5,3%).

De acordo com o secretário do Turismo, Vilson Covatti, o aumento da procura no Estado está intimamente ligada, além do trabalho realizado pelo setor privado, às ações de investimento e promoção feitas pelo Poder Público, desde o reforço na pavimentação asfáltica até o auxílio técnico para que os municípios identifiquem seu perfil de turista.

