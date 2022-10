Brasil Modelo agredida celebra prisão e diz ter sido obrigada a tatuar iniciais do empresário

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Thiago Brennand, que estava foragido desde setembro, virou réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo Helena em uma academia de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram Thiago Brennand, que estava foragido desde setembro, virou réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo Helena em uma academia de São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Eu tô aliviada”, disse nesta sexta-feira (14) ao Programa Encontro a modelo Helena Gomes ao saber da prisão do empresário e herdeiro Thiago Brennand, que estava foragido desde setembro. O homem foi detido nesta quinta-feira (15) pela Interpol, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Thiago virou réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo Helena em uma academia de São Paulo. Ele também respondia por corrupção de menores, por ter incentivado o filho a ofender a mulher.

“Todas essas pessoas que vieram conversar com a gente [após o vídeo vir à tona], que vieram conversar comigo, falavam que a Justiça seria feita. Eu chegava a me questionar: e se não for feita? O que é que eu vou falar para essas pessoas que estão entrando nesse processo com a gente. Então, eu tô aliviada. Eu tô aliviada que as coisas estão andando como planejamos”, disse Helena ao programa da TV Globo.

Brennand saiu o país no começo de setembro, poucos dias após reportagem do Fantástico revelar as agressões. Enquanto ele estava no exterior, se tornou réu por lesão corporal e corrupção de menores. Em 9 de setembro, a Justiça deu prazo de 10 dias para Brennand retornar ao Brasil, mas ele não voltou. A determinação de prisão foi definida por ele não ter se apresentado e não ter entregado o passaporte.

Polícia Federal

Segundo a delegada Ivalda Oliveira Aleixo, da Divisão de Capturas do Departamento de Operação Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo, a PF cuidará da vinda do empresário ao Brasil. “Ainda estamos falando com a PF para saber como será esse trâmite, já que o procurado foi detido em outro país”, disse Ivalda ao g1.

O caso de agressão, com as imagens de dentro da academia, foi revelado em agosto pelo Fantástico. Depois disso, novas denúncias com relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças a outras mulheres vieram à tona.

Brennand também enviou e-mails com intimidações para uma promotora e obrigou mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele, “TFV”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil