Mundo Um funcionário de Donald Trump disse a agentes do FBI que moveu caixas com documentos secretos na mansão

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Segundo o FBI, ordem teria sido dada por Trump depois que seus conselheiros receberam uma intimação para devolver todos os documentos confidenciais Foto: The White House/Divulgação Segundo investigação do FBI, ordem teria sido dada por Trump depois que seus conselheiros receberam uma intimação para devolver todos os documentos confidenciais. (Foto: The White House/Divulgação) Foto: The White House/Divulgação

Um funcionário de Donald Trump disse a agentes do FBI que moveu caixas com documentos secretos na mansão de Mar-a-Lago sob ordens diretas do ex-presidente, em um dos relatos mais relevantes até o momento sobre Casa Branca ao fim de seu mandato. A informação foi revelada por fontes anônimas ao jornal The Washington Post, na quarta-feira, e foi corroborada por imagens de câmeras de segurança, que mostram a movimentação no condomínio do ex-presidente na Flórida.

Segundo fontes familiarizadas com a investigação, os agentes do FBI reuniram depoimentos de testemunhas indicando que, depois que os conselheiros de Trump receberam uma intimação, em maio, para devolver todos os documentos confidenciais que permanecessem em Mar-a-Lago, Trump deu ordens aos seus funcionários para que levassem as caixas para sua residência na Flórida.

Mais tarde, o jornal The New York Times revelou que imagens de câmeras de segurança mostraram o assessor de Trump, Walt Nauta, movendo caixas para fora de um depósito em Mar-a-Lago, antes e depois que o Departamento de Justiça emitiu uma intimação, em maio, exigindo a devolução de todos os documentos sigilosos. Não está claro se Nauta seria o funcionário entrevistado pelo FBI e mencionado pelo Post. Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, ouvida pelo Times, poderia ser um funcionário diferente. Porta-vozes do Departamento de Justiça e do FBI rejeitaram comentar o assunto.

Supremo

A Suprema Corte rejeitou ontem um pedido de Trump para intervir no litígio sobre os documentos apreendidos em sua propriedade. A decisão, aprovada pela maioria dos juízes, representa um duro revés para o ex-presidente. A Suprema Corte é dominada por seis juízes conservadores, três deles nomeados por Trump. Mesmo assim, rejeitou os esforços para bloquear a divulgação de informações sobre ele.

Trump pediu à Suprema Corte, na semana passada, que entrasse no caso, dizendo que o Testemunha-chave Depoimento ao FBI coincide com imagens de câmaras de segurança em Mar-a-Lago tribunal de apelações não tinha jurisdição para remover cerca de 100 documentos marcados como confidenciais. Os magistrados, no entanto, rejeitaram os argumentos de seus advogados.

