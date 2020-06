Tecnologia Modelos do iPhone 12 vazam na internet e revelam seu novo design

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Imagens mostram laterais mais planas, como no iPhone 4 e no novo iPad Pro. (Foto: Reprodução)

Um usuário do Twitter divulgou uma série de imagens do que afirma ser os moldes do novo iPhone 12. As fotos mostram quatro modelos, como afirmam os rumores, todos com as laterais mais planas que o modelo atual, seguindo a linha do iPhone 4 e do novo iPad Pro.

A divulgação confirma a ideia de que o próximo iPhone vai passar por uma grande reformulação, que circula nas redes desde setembro de 2019. Na época, Ming-Chi Kuo, famoso leaker da Apple, afirmou que “o novo design do iPhone 2020 mudará significativamente”. A última mudança significativa no smartphone aconteceu em 2017, com o iPhone X.

Esses moldes são usados para que os fabricantes de case de proteção possam desenvolver seus produtos antes de o smartphone ser lançado. Alguns detalhes do modelo podem ser diferentes dos moldes, como o entalhe da câmera. Por conta do design dos cases de proteção, essa mudança não afeta o acessório.

Nove modelos

O novo iPhone 12, aguardado para setembro deste ano, pode chegar ao mercado com mais variantes do que tradicional. Isso porque a Apple registrou nove smartphones na Comissão Econômica da Eurásia (EEC), todos com diferentes códigos que costumam identificar os diferentes modelos do celular. De acordo com rumores, cada código representaria uma versão do sucessor do iPhone 11.

O número é bem superior ao das informações anteriores, que indicavam a chegada de quatro novos iPhones em 2020. Além dos aparelhos, os registros da EEC indicam também o lançamento de um novo iMac, identificado como A2330.

A Apple estaria trabalhando em dois dispositivos mais simples (A2176 e A2172), que seriam o iPhone 12 de 5,4 polegadas e uma versão maior, o iPhone 12 Max, com display de 6,1 polegadas – mesmo valor da atual versão do modelo. Os modelos trariam o sistema de câmera dupla na traseira. Caso as informações se confirmem, isso significa que a Apple decidiu expandir para dois o número de modelos mais básicos da linha.

Todos os outros códigos seriam de versões dos modelos iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, todos com câmera tripla e mais caros entre os prováveis lançamentos. O maior deles teria um painel grande de 6,7 polegadas, consideravelmente maior que as 6,5 polegadas do iPhone 11 Pro Max. Os modelos com a alcunha “Pro” também seguiriam utilizando um display OLED, contra o LCD tradicional dos mais simples.

Antes da divulgação dos registros, outros rumores já adiantavam algumas das prováveis novidades dos novos iPhones. Além da possibilidade do iPhone 12 vir com o Touch ID sob a tela, em substituição ao Face ID, a nova linha de aparelhos da Apple pode ter design similar ao do iPad Pro 2020 e com um notch menor na parte superior da tela.

Vale lembrar que a Comissão da Eurásia é onde são registrados os aparelhos a serem vendidos em países como na Rússia, Bielorrússia, Armênia e Cazaquistão. Apesar disso, os registros não significam necessariamente que todos os modelos chegarão ao mercado.

