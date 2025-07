Porto Alegre Modernização: posto de saúde na Zona Leste de Porto Alegre ganhará uma nova sede

Localizada no bairro São José, a unidade Santo Alfredo tem estrutura defasada. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

Prevista originalmente para 2022, a construção do novo posto de saúde Santo Alfredo, na Zona Leste de Porto Alegre, finalmente sairá do papel. A obra foi autorizada pela prefeitura nessa sexta-feira (18), tem início previsto para a próxima semana e deve ficar pronta em até um ano. O investimento será de quase R$ 3 milhões, mediante contrapartida de uma empresa de engenharia.

Mais de 7,7 mil pessoas estão cadastradas na unidade, que funciona em imóvel alugado na rua Santo Alfredo nº 37, bairro São José – as novas instalações serão erguidas a uma quadra dali. A própria administração municipal admite que o local possui uma estrutura frágil e sem acessibilidade. Alguns detalhes foram adiantados no site prefeitura.poa.br:

“A construção será em modelo térreo, com acessibilidade plena e estrutura ampliada para melhor acolher a população. Estão previstas três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e duas equipes de saúde bucal. Hoje, o local conta com apenas uma cadeira odontológica. O projeto inclui consultórios para profissionais de nível superior, espaço de acolhimento com privacidade para escuta qualificada, sala de grupos, ampla recepção e dispensário interno, o que proporcionará mais conforto e fluidez no atendimento”.

O ato de rubrica foi realizado com as presenças do titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernando Ritter, da diretora de Atenção Primária à Saúde, Vânia Frantz, e da coordenadora de Saúde da Região Leste, Cristiane Jovita, além da gerente do posto, Fernanda Cunha. Também participaram equipes da SMS, líderes comunitários e representantes da empresa de engenharia.

Fernando Ritter ressalta que o início da construção representará mais que uma obra física: “Estamos falando de dignidade no cuidado e da valorização de uma comunidade que há muito tempo pede por melhores condições. Com a nova unidade, vamos ampliar o acesso e garantir um atendimento mais humanizado, resolutivo e respeitoso”.

Zona Norte

Na quinta-feira (17), a prefeitura entregou a obra de revitalização do posto de saúde Asa Branca, no bairro Sarandi (Zona Nortr). A unidade, que atende mais de 5 mil pessoas da região, funcionava em espaços alternativos desde a enchente de maio do ano passado e passou por melhorias estruturais que garantiram o retorno às atividades com mais conforto, acessibilidade e segurança aos pacientes e profissionais.

A reforma contou com investimento de quase R$ 138 mil e teve sua execução a cargo da Santa Casa, responsável pela gestão do posto junto à Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da intervenção foi permitir a retomada das atividades no local, que permaneceu submerso durante 30 dias na época da catástrofe climática.

Dentre as principais melhorias na Asa Branca estão a substituição de marcos, portas e guarnições internas, reconstrução da rede elétrica e de infomática, instalação de novo sistema de alarme, desobstrução do esgoto, troca de divisórias internas por gesso acartonado, instalação de novas luminárias e lâmpadas, bem como a troca do piso cerâmico por porcelanato e recuperação de rebocos, forros e pintura interna.

(Marcello Campos)

