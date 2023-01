Inter Moledo é o jogador com mais partidas e gols no elenco do Inter atualmente

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

O defensor passa a liderar estatísticas com as saídas de Edenilson e Taison Foto: Ricardo Duarte/Inter O defensor passa a liderar estatísticas com as saídas de Edenilson e Taison (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com as saídas de Edenilson e Taison, o zagueiro Rodrigo Moledo passou a ser o jogador com mais jogos pelo Inter. Atualmente, ele é o artilheiro do elenco Colorado. Com a ausência de Gabriel Mercado, Moledo pode iniciar como titular na temporada de 2023.

Na temporada de 2022, o zagueiro participou de 23 das 62 partidas do Inter. Foi titular em 14 jogos e recebeu três cartões amarelos. O desempenho garantiu a renovação de contrato até dezembro de 2023. O zagueiro balançou as redes em 13 oportunidades

Rodrigo Moledo é o jogador do elenco atual que mais vezes entrou em campo para defender o clube. Até o momento, são 223 jogos. Até ser negociado com o Galo, Edenilson era o recordista com 306 partidas disputadas.

Jogadores com mais partidas pelo Inter Moledo: 223

Mauricio: 112

Johnny: 94

Daniel: 89

Alan Patrick: 81

