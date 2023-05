Inter “Momento é difícil”, diz Alan Patrick admitindo crise no Inter

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

O camisa 10 ainda afirmou que o elenco tem confiança no técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter O camisa 10 ainda afirmou que o elenco tem confiança no técnico Mano Menezes (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter está em crise e neste domingo (21) acabou ganhando mais um capítulo. Após a derrota por 3 a 1 pelo Brasileirão, o camisa 10 Alan Patrick falou na saída de campo e destacou que o momento é complicado e que o grupo tem confiança total no técnico Mano Menezes.

Outro ponto citado pelo capitão do time é as chances desperdiçadas pelo elenco colorado. Antes dos gols de Suárez e Villasanti, o clube gaúcho finalizou no travessão.

“Momento é difícil. A gente vem tentando. Como falei outras vezes estamos tendo oportunidades, mas a bola não está entrando. Isso influencia na partida. Não dá para aceitar. É difícil perder clássico. Vamos juntar os cacos. Só nós podemos sair dessa situação. A gente entende o torcedor. Acredito que a nossa equipe já mostrou que é capaz de se apresentar melhor”, disse o camisa 10.

Alan Patrick comentou sobre o futuro de Mano Menezes. O treinador disse que após a derrota para o América Mineiro pela Copa do Brasil não poderia ter mais erros.

“Temos plena confiança no trabalho por tudo que ele já fez. Já virou o ano e a gente precisa se reencontrar novamente. A confiança é total no trabalho”, disse o camisa 10.

Com o resultado, o Colorado soma sete pontos e está em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o time enfrenta o Bahia. A partida será disputada no domingo (28), às 16h, no estádio Beira-Rio.

2023-05-22