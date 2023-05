Após a vitória diante do Inter, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, definiu a atuação de sua equipe como “exibição de gala” e “futebol redondo”. O treinador viu seu time abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Suárez e Villasanti. Na etapa final, Bitello fechou a conta para os gremistas. O comandante ainda destacou o esquema de três zagueiros e disse ter perdoado o zagueiro Kannemann. O argentino foi expulso no começo do segundo tempo.

“Acredito que fomos bem, aproveitamos as oportunidades. Eu falo para eles terem tranquilidade para fazer a melhor jogada. Precisávamos da vitória para nos dar mais confiança. Vitória muito importante sobre o rival. Dei parabéns ao grupo. Assino embaixo no que o Suárez falou. Exibição de gala. Futebol redondo”, falou Renato.

“Kannemann é um leão com fome preso na jaula. Quase tirei ele no intervalo. A vontade dele, a entrega o tempo todo. Às vezes, ele exagera. Tratando-se de Gre-Nal, está desculpado”, disse o treinador.

Renato comentou na entrevista sobre a escolha por três zagueiros. O treinador iniciou a partida com Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann. Segundo o treinador, o esquema tático foi escolhido para dar mais velocidade ao time.

“Não sabia como o Inter ia jogar. Três zagueiros para neutralizar as jogadas do adversário e para que a gente tivesse um time mais rápido. Vínhamos jogando num esquema, a equipe estava lenta, dando muito espaço. Às vezes, com três zagueiros, você fica mais ofensivo”.

Com o resultado do GreNal 439, o Tricolor sobe para a décima posição na tabela com 11 pontos. A próxima partida do clube gaúcho acontece pelo Brasileirão no sábado (27) contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.